https://uz.sputniknews.ru/20230509/baxtiyor-saidov-pozdravil-veteranov-34772072.html

Бахтиёр Саидов поздравил ветеранов

Бахтиёр Саидов поздравил ветеранов

Министр иностранных дел Узбекистана написал поздравление ветеранам войны и участникам трудового фронта от имени всего коллектива МИД. 09.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-09T12:00+0500

2023-05-09T12:00+0500

2023-05-09T12:00+0500

день победы

узбекистан

общество

поздравление

бахтиер саидов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/1e/33339078_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_be9d0e2279173c6ee1ca0bf0d78adb90.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 78-летием Победы.Напомним, ранее мы сообщали, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву для участия в торжествах, посвященных Дню Победы.Прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади вы можете посмотреть на нашем сайте.Читайте также: "Катюша" на дутаре — видео

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, общество, поздравление, бахтиер саидов