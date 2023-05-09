https://uz.sputniknews.ru/20230509/baxtiyor-saidov-pozdravil-veteranov-34772072.html
Бахтиёр Саидов поздравил ветеранов
Бахтиёр Саидов поздравил ветеранов
Министр иностранных дел Узбекистана написал поздравление ветеранам войны и участникам трудового фронта от имени всего коллектива МИД. 09.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-09T12:00+0500
2023-05-09T12:00+0500
2023-05-09T12:00+0500
день победы
узбекистан
общество
поздравление
бахтиер саидов
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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 78-летием Победы.Напомним, ранее мы сообщали, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву для участия в торжествах, посвященных Дню Победы.Прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади вы можете посмотреть на нашем сайте.Читайте также: "Катюша" на дутаре — видео
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узбекистан, общество, поздравление, бахтиер саидов
узбекистан, общество, поздравление, бахтиер саидов
Бахтиёр Саидов поздравил ветеранов
Министр иностранных дел Узбекистана написал поздравление ветеранам войны и участникам трудового фронта от имени всего коллектива МИД.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с 78-летием Победы.
"От имени коллектива Министерства иностранных дел сердечно поздравляем всех ветеранов, участников войны и трудового фронта, наших соотечественников с Днем памяти и почестей и 78-летием Победы", - написал он в своем Telegram-канале
.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Москву для участия в торжествах, посвященных Дню Победы.
Прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади вы можете посмотреть на нашем сайте
.