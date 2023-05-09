https://uz.sputniknews.ru/20230509/diyetolog-sovet-chem-zapivat-shashlyk-34783079.html

Чем лучше всего запивать шашлык

Чем лучше всего запивать шашлык

Диетолог рекомендует запивать жареное мясо теплой водой либо натуральным соком

2023-05-09T22:00+0500

2023-05-09T22:00+0500

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. О напитках, которые лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию мяса рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.Она отметила, что полезнее всего запивать жареное мясо теплой водой. Однако, за праздничным столом эта универсальная жидкость обычно не пользуется спросом, поэтому можно заменить ее натуральным соком.Также она рассказала, в каких случаях лучше отдать предпочтение виноградному и ананасовому сокам или же выбрать томатный.Сухое вино, по ее словам, тоже может способствовать перевариванию шашлыка, однако не следует забывать об опасности алкоголя для организма.Любителям молочных продуктов она предложила дополнить шашлык кисломолочными напитками, чтобы полезные бактерии, которые в них содержаться “помогли организму справиться с большим количеством белковой и жирной пищи".Также Богданова напомнила, что, покупая напитки к праздничному столу, нужно обращать внимание на их состав, выбирая те, где нет сахара, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм, особенно в сочетании с жирным мясом.Читайте также: Диетолог рассказала, как проявляется углеводное похмелье

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