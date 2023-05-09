Чем лучше всего запивать шашлык
© pixabay.com/FoYuШашлык мясо лето
© pixabay.com/FoYu
Диетолог рекомендует запивать жареное мясо теплой водой или натуральным соком.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. О напитках, которые лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию мяса рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.
Стакан воды, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид/
Она отметила, что полезнее всего запивать жареное мясо теплой водой. Однако, за праздничным столом эта универсальная жидкость обычно не пользуется спросом, поэтому можно заменить ее натуральным соком.
"К шашлыку прекрасно подойдут натуральные соки. Самый нейтральный — осветленный яблочный, его можно употреблять с ароматным мясом, например, с бараниной. Он хорошо утолит жажду, добавит вкусовые оттенки, но не будет забивать запах самого шашлыка", — пояснила Богданова.
Яблоки и гроздья винограда
© Sputnik / Олег Макаров/
Также она рассказала, в каких случаях лучше отдать предпочтение виноградному и ананасовому сокам или же выбрать томатный.
"К сухому мясу — индейка, курица, нежирные части свинины — можно взять соки с более насыщенным вкусом, например, виноградный или ананасовый. Ананасовый сок к тому же улучшает пищеварение. К свиному шашлыку подойдет томатный сок — он будет выполнять роль соуса и одновременно способствовать перевариванию мяса благодаря своей высокой кислотности", — уточнила диетолог.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяШашлык в тосканском стиле
Шашлык в тосканском стиле
© Sputnik / Людмила Янковская
Сухое вино, по ее словам, тоже может способствовать перевариванию шашлыка, однако не следует забывать об опасности алкоголя для организма.
"Важно помнить, что вино — напиток обезвоживающий, и в целом от алкоголя, конечно, лучше отказаться", — подчеркнула Богданова.
Любителям молочных продуктов она предложила дополнить шашлык кисломолочными напитками, чтобы полезные бактерии, которые в них содержаться “помогли организму справиться с большим количеством белковой и жирной пищи".
Также Богданова напомнила, что, покупая напитки к праздничному столу, нужно обращать внимание на их состав, выбирая те, где нет сахара, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм, особенно в сочетании с жирным мясом.
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