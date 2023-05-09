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https://uz.sputniknews.ru/20230509/diyetolog-sovet-chem-zapivat-shashlyk-34783079.html
Чем лучше всего запивать шашлык
Чем лучше всего запивать шашлык
Диетолог рекомендует запивать жареное мясо теплой водой либо натуральным соком
2023-05-09T22:00+0500
2023-05-09T22:00+0500
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. О напитках, которые лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию мяса рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.Она отметила, что полезнее всего запивать жареное мясо теплой водой. Однако, за праздничным столом эта универсальная жидкость обычно не пользуется спросом, поэтому можно заменить ее натуральным соком.Также она рассказала, в каких случаях лучше отдать предпочтение виноградному и ананасовому сокам или же выбрать томатный.Сухое вино, по ее словам, тоже может способствовать перевариванию шашлыка, однако не следует забывать об опасности алкоголя для организма.Любителям молочных продуктов она предложила дополнить шашлык кисломолочными напитками, чтобы полезные бактерии, которые в них содержаться “помогли организму справиться с большим количеством белковой и жирной пищи".Также Богданова напомнила, что, покупая напитки к праздничному столу, нужно обращать внимание на их состав, выбирая те, где нет сахара, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм, особенно в сочетании с жирным мясом.Читайте также: Диетолог рассказала, как проявляется углеводное похмелье
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еда шашлык зож здоровье мнение эксперта общество это интересно
еда шашлык зож здоровье мнение эксперта общество это интересно

Чем лучше всего запивать шашлык

22:00 09.05.2023
© pixabay.com/FoYuШашлык мясо лето
Шашлык мясо лето - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2023
© pixabay.com/FoYu
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Диетолог рекомендует запивать жареное мясо теплой водой или натуральным соком.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. О напитках, которые лучше всего оттеняют вкус шашлыка и способствуют перевариванию мяса рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды, архивное фото
Стакан воды, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2023
Стакан воды, архивное фото
© Sputnik / Максим Богодвид
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Она отметила, что полезнее всего запивать жареное мясо теплой водой. Однако, за праздничным столом эта универсальная жидкость обычно не пользуется спросом, поэтому можно заменить ее натуральным соком.
"К шашлыку прекрасно подойдут натуральные соки. Самый нейтральный — осветленный яблочный, его можно употреблять с ароматным мясом, например, с бараниной. Он хорошо утолит жажду, добавит вкусовые оттенки, но не будет забивать запах самого шашлыка", — пояснила Богданова.
© Sputnik / Олег Макаров / Перейти в фотобанкЯблоки и гроздья винограда
Яблоки и гроздья винограда - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2023
Яблоки и гроздья винограда
© Sputnik / Олег Макаров
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Также она рассказала, в каких случаях лучше отдать предпочтение виноградному и ананасовому сокам или же выбрать томатный.
"К сухому мясу — индейка, курица, нежирные части свинины — можно взять соки с более насыщенным вкусом, например, виноградный или ананасовый. Ананасовый сок к тому же улучшает пищеварение. К свиному шашлыку подойдет томатный сок — он будет выполнять роль соуса и одновременно способствовать перевариванию мяса благодаря своей высокой кислотности", — уточнила диетолог.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяШашлык в тосканском стиле
Шашлык в тосканском стиле - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2023
Шашлык в тосканском стиле
© Sputnik / Людмила Янковская
Сухое вино, по ее словам, тоже может способствовать перевариванию шашлыка, однако не следует забывать об опасности алкоголя для организма.
"Важно помнить, что вино — напиток обезвоживающий, и в целом от алкоголя, конечно, лучше отказаться", — подчеркнула Богданова.
Любителям молочных продуктов она предложила дополнить шашлык кисломолочными напитками, чтобы полезные бактерии, которые в них содержаться “помогли организму справиться с большим количеством белковой и жирной пищи".
Также Богданова напомнила, что, покупая напитки к праздничному столу, нужно обращать внимание на их состав, выбирая те, где нет сахара, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм, особенно в сочетании с жирным мясом.
Читайте также: Диетолог рассказала, как проявляется углеводное похмелье
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