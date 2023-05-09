https://uz.sputniknews.ru/20230509/posol-rossiya-uzbekistan-vechnyy-ogon-svety-vozlojeniye-maya-34769437.html

Посол России в Узбекистане возложил цветы к Вечному огню — фото, видео

Посол России в Узбекистане возложил цветы к Вечному огню — фото, видео

Посольство России в Узбекистане участвует в торжествах, посвященных 78-ой годовщине Великой Победы.

2023-05-09T10:47+0500

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2023-05-09T10:47+0500

россия

посол

олег мальгинов

узбекистан

вечный огонь

день победы

9 мая

вов

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Читайте также: Памяти вчерашних школьников, не вернувшихся с войны — видео

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