https://uz.sputniknews.ru/20230509/posol-rossiya-uzbekistan-vechnyy-ogon-svety-vozlojeniye-maya-34769437.html
Посол России в Узбекистане возложил цветы к Вечному огню — фото, видео
Посол России в Узбекистане возложил цветы к Вечному огню — фото, видео
Посольство России в Узбекистане участвует в торжествах, посвященных 78-ой годовщине Великой Победы.
2023-05-09T10:47+0500
2023-05-09T10:47+0500
2023-05-09T10:47+0500
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посол
олег мальгинов
узбекистан
вечный огонь
день победы
9 мая
вов
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.Читайте также: Памяти вчерашних школьников, не вернувшихся с войны — видео
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россия узбекистан посол олег мальгинов день победы вечный огонь вов 9 мая
россия узбекистан посол олег мальгинов день победы вечный огонь вов 9 мая
Посол России в Узбекистане возложил цветы к Вечному огню — фото, видео
Посольство России в Узбекистане участвует в торжествах, посвященных 78-ой годовщине Великой Победы.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню и могиле Неизвестного Солдата в мемориальном комплексе "Братские могилы" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik.