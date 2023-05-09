https://uz.sputniknews.ru/20230509/putin-rech-parad-pobedy-2023-34774069.html

Мы хотим видеть будущее мирным и стабильным — Путин

Мы хотим видеть будущее мирным и стабильным — Путин

Президент России выступил с поздравительной речью на Параде Победы на Красной площади в Москве.

2023-05-09T12:41+0500

2023-05-09T12:41+0500

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день победы

россия

москва

владимир путин

парад победы

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ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Россия, как и абсолютное большинство жителей планеты, хочет видеть будущее мирным и стабильным. Об этом заявил в своей речи президент РФ Владимир Путин, открывая Парад Победы на Красной площади.Он поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, напомнил о том, какой ценой досталась победа.По словам президента, против России вновь ведется война, но страна сможет дать отпор агрессорам.На Западе забыли, кто освободил мир от фашизма, и сейчас пытаются дискредитировать подвиг советского солдата, и это тоже преступление, подчеркнул Владимир Путин.По словам Владимира Путина, Украина стала заложником такой политики превосходства и уничтожения любых центров независимого развития, осуществляемой Западом. Он особо отметил тех, кто в настоящее время участвует в специальной военной операции на Украине.Он также подчеркнул важность того, что на Парад Победы в Москву приехали лидеры стран СНГ.Напомним, на Параде Победы присутствуют президенты России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси и Армении.Читайте также: Путин поздравил лидеров иностранных государств с очередной годовщиной Победы

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