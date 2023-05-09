Мы хотим видеть будущее мирным и стабильным — Путин
12:41 09.05.2023 (обновлено: 13:16 09.05.2023)
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и председатель правительства М. Мишустин на параде Победы в Москве
© POOL/
Президент России выступил с поздравительной речью на Параде Победы на Красной площади в Москве.
ТАШКЕНТ, 9 мая – Sputnik. Россия, как и абсолютное большинство жителей планеты, хочет видеть будущее мирным и стабильным. Об этом заявил в своей речи президент РФ Владимир Путин, открывая Парад Победы на Красной площади.
Он поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, напомнил о том, какой ценой досталась победа.
По словам президента, против России вновь ведется война, но страна сможет дать отпор агрессорам.
"Против нашей родины вновь развязана настоящая война, но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, защитим свою безопасность. Для нас, для России нет недружественных враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, как и абсолютное большинство населения на планете мы ходим видеть будущее мирным, свободным и стабильным", - сказал он.
На Западе забыли, кто освободил мир от фашизма, и сейчас пытаются дискредитировать подвиг советского солдата, и это тоже преступление, подчеркнул Владимир Путин.
"Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о настоящих героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения – это тоже преступление, откровенный реваншизм тех, кто цинично и неприкрыто готовил новый поход на Россию, кто собрал для этого неонацистов со всего мира", - сказал он.
По словам Владимира Путина, Украина стала заложником такой политики превосходства и уничтожения любых центров независимого развития, осуществляемой Западом. Он особо отметил тех, кто в настоящее время участвует в специальной военной операции на Украине.
Он также подчеркнул важность того, что на Парад Победы в Москву приехали лидеры стран СНГ.
"Очень важно, что сегодня здесь в Москве собрались лидеры стран Содружества Независимых Государств. Вижу в этом благодарное отношение к подвигам наших предков. Они вместе сражались, и вместе победили. Все народы СССР внесли свой вклад в общую победу. Мы всегда будем помнить об этом", - подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, на Параде Победы присутствуют президенты России, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси и Армении.