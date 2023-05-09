https://uz.sputniknews.ru/20230509/tashkent-dopolnitelno-avtobusy-maya-marshrut-vremya-park-novyy-uzbekistan-34777795.html

В Ташкенте 9 мая запустят cпециальные автобусы

В Ташкенте 9 мая запустят cпециальные автобусы

Большинство из них будут следовать от четырех станций метро до парка “Новый Узбекистан”.

2023-05-09T14:48+0500

2023-05-09T14:48+0500

2023-05-09T15:01+0500

узбекистан

ташкент

автобусы

маршрут

9 мая

общество

метро

парк

министерство транспорта республики узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/08/33694091_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d6a12ebf9fc6323223b33b0c98399923.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Для ташкентцев и гостей столицы 9 мая организуют временные автобусные маршруты, сообщает Минтранс.Они будут работать с 18.00 по местному времени.Список временных автобусных маршрутов:Напомним, что в парке “Новый Узбекистан” в День памяти и почестей пройдут музыкальное шоу и праздничный салют.Читайте также: В Ташкенте появилась еще одна выделенная полоса для автобусов

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент автобусы метро парк маршрут 9 мая министерство транспорта общество