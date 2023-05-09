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В Ташкенте 9 мая запустят cпециальные автобусы
В Ташкенте 9 мая запустят cпециальные автобусы
Большинство из них будут следовать от четырех станций метро до парка “Новый Узбекистан”.
2023-05-09T14:48+0500
2023-05-09T14:48+0500
2023-05-09T15:01+0500
узбекистан
ташкент
автобусы
маршрут
9 мая
общество
метро
парк
министерство транспорта республики узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Для ташкентцев и гостей столицы 9 мая организуют временные автобусные маршруты, сообщает Минтранс.Они будут работать с 18.00 по местному времени.Список временных автобусных маршрутов:Напомним, что в парке “Новый Узбекистан” в День памяти и почестей пройдут музыкальное шоу и праздничный салют.Читайте также: В Ташкенте появилась еще одна выделенная полоса для автобусов
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узбекистан ташкент автобусы метро парк маршрут 9 мая министерство транспорта общество
узбекистан ташкент автобусы метро парк маршрут 9 мая министерство транспорта общество
В Ташкенте 9 мая запустят cпециальные автобусы
14:48 09.05.2023 (обновлено: 15:01 09.05.2023)
Большинство из них будут следовать от четырех столичных станций метро до парка “Новый Узбекистан”.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik.
Для ташкентцев и гостей столицы 9 мая организуют временные автобусные маршруты, сообщает Минтранс
.
Они будут работать с 18.00 по местному времени.
Список временных автобусных маршрутов:
метро “Машиносозлар” — парк “ Новый Узбекистан”;
метро Дустлик” — парк “Новый Узбекистан”;
№190 "Yangibozor qo‘rg‘oni” — парк “ Новый Узбекистан”;
метро “Буюк ипак йули” — парк “ Новый Узбекистан”.
Напомним, что в парке “Новый Узбекистан” в День памяти и почестей пройдут музыкальное шоу и праздничный салют.