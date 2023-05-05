https://uz.sputniknews.ru/20230505/tashkent-vydelennaya-polosa-avtobus-34660273.html

В Ташкенте появилась еще одна выделенная полоса для автобусов

В Ташкенте появилась еще одна выделенная полоса для автобусов

Соответствующая дорожная разметка появилась в Шайхантахурском и Алмазарском районах столицы.

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узбекистан

дорога

общественный транспорт

автобус

разметка

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Установили знак и нанесли специальную дорожную разметку с обозначением новой выделенной полосы для общественного транспорта по улице Беруни — в Шайхантахурском и Алмазарском районах столицы. Об этом сообщает Служба безопасности дорожного движения департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.В 2023 году для обеспечения устойчивости и бесперебойного движения общественного транспорта в Ташкенте планируют организовать 13 отдельных полос для автобусов протяженностью 116,3 км, говорится в сообщении.Читайте также:

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