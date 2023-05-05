https://uz.sputniknews.ru/20230505/tashkent-vydelennaya-polosa-avtobus-34660273.html
В Ташкенте появилась еще одна выделенная полоса для автобусов
В Ташкенте появилась еще одна выделенная полоса для автобусов
Соответствующая дорожная разметка появилась в Шайхантахурском и Алмазарском районах столицы.
2023-05-05T15:56+0500
2023-05-05T15:56+0500
2023-05-05T16:34+0500
узбекистан
дорога
общественный транспорт
автобус
разметка
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Установили знак и нанесли специальную дорожную разметку с обозначением новой выделенной полосы для общественного транспорта по улице Беруни — в Шайхантахурском и Алмазарском районах столицы. Об этом сообщает Служба безопасности дорожного движения департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.В 2023 году для обеспечения устойчивости и бесперебойного движения общественного транспорта в Ташкенте планируют организовать 13 отдельных полос для автобусов протяженностью 116,3 км, говорится в сообщении.Читайте также:
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узбекистан ташкент дорожная разметка выделенная полоса автобус общественный транспорт
узбекистан ташкент дорожная разметка выделенная полоса автобус общественный транспорт
В Ташкенте появилась еще одна выделенная полоса для автобусов
15:56 05.05.2023 (обновлено: 16:34 05.05.2023)
Соответствующая дорожная разметка появилась в Шайхантахурском и Алмазарском районах столицы.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Установили знак и нанесли специальную дорожную разметку с обозначением новой выделенной полосы для общественного транспорта по улице Беруни — в Шайхантахурском и Алмазарском районах столицы. Об этом сообщает Служба безопасности дорожного движения
департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.
В 2023 году для обеспечения устойчивости и бесперебойного движения общественного транспорта в Ташкенте планируют организовать 13 отдельных полос для автобусов протяженностью 116,3 км, говорится в сообщении.