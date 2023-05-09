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Легендарный узбекский ансамбль “Бахор” выступит в Уфе

Легендарный узбекский ансамбль “Бахор” выступит в Уфе

Танцевальный коллектив приедет с гастролями в столицу Башкортостана. Выступление пройдет 10 мая 2023 года.

2023-05-09T15:45+0500

2023-05-09T15:45+0500

2023-05-09T15:45+0500

узбекистан

ансамбль

танцы

узбекская культура

уфа

башкортостан

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Государственный ансамбль танца “Бахор” имени Мукаррам Тургунбаевой 10 мая 2023 года выступит на сцене Концертного зала ансамбля им. Файзи Гаскарова в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Также в нем указано, что выступление танцевального ансамбля “Бахор” погрузит зрителей в удивительную атмосферу узбекского народного танца и даст представление о богатом культурном наследии страны.Напомним, ансамбль "Бахор" создала всемирно известная хореограф Мукаррама Тургунбаева в 1957 году.Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность.Читайте также: Юные танцоры из Узбекистана взяли гран-при в Дубае

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