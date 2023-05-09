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Легендарный узбекский ансамбль “Бахор” выступит в Уфе
Легендарный узбекский ансамбль “Бахор” выступит в Уфе
Танцевальный коллектив приедет с гастролями в столицу Башкортостана. Выступление пройдет 10 мая 2023 года.
2023-05-09T15:45+0500
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узбекистан
ансамбль
танцы
узбекская культура
уфа
башкортостан
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Государственный ансамбль танца “Бахор” имени Мукаррам Тургунбаевой 10 мая 2023 года выступит на сцене Концертного зала ансамбля им. Файзи Гаскарова в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.Также в нем указано, что выступление танцевального ансамбля “Бахор” погрузит зрителей в удивительную атмосферу узбекского народного танца и даст представление о богатом культурном наследии страны.Напомним, ансамбль "Бахор" создала всемирно известная хореограф Мукаррама Тургунбаева в 1957 году.Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность.Читайте также: Юные танцоры из Узбекистана взяли гран-при в Дубае
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узбекистан ансамбль танцы узбекская культура уфа башкортостан

Легендарный узбекский ансамбль “Бахор” выступит в Уфе

15:45 09.05.2023
© Пресс-служба Министерства культуры УзбекистанаТанцевальный ансамбль "Бахор" занял третье место на международном фестивале в Турции.
Танцевальный ансамбль Бахор занял третье место на международном фестивале в Турции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2023
© Пресс-служба Министерства культуры Узбекистана
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Танцевальный коллектив приедет с гастролями в столицу Башкортостана. Выступление пройдет 10 мая 2023 года.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Государственный ансамбль танца “Бахор” имени Мукаррам Тургунбаевой 10 мая 2023 года выступит на сцене Концертного зала ансамбля им. Файзи Гаскарова в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
“Ансамбль "Бахор" — это визитная карточка Узбекистана, гордость и национальное достояние, культура и история, рассказанная через танец. В репертуаре труппы более 200 хореографических композиций. Зрителей ждет эффектное шоу: узбекские танцы будут представлены под аккомпанемент национальных инструментов”, — говорится в сообщении.
Также в нем указано, что выступление танцевального ансамбля “Бахор” погрузит зрителей в удивительную атмосферу узбекского народного танца и даст представление о богатом культурном наследии страны.
Напомним, ансамбль "Бахор" создала всемирно известная хореограф Мукаррама Тургунбаева в 1957 году.
Постановлением президента Узбекистана ансамбль возобновил свою деятельность.
Читайте также: Юные танцоры из Узбекистана взяли гран-при в Дубае
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