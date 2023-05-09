https://uz.sputniknews.ru/20230509/uzbekistan-axangaran-rayon-memorial-rossotrudnichestvo-mixail-vojdayev-svety-vozlojeniye-34780427.html
Глава Россотрудничества в Узбекистане почтил память погибших в ВОВ — видео
Глава Россотрудничества в Узбекистане почтил память погибших в ВОВ — видео
Михаил Вождаев возложил цветы к мемориалу в Ташкентской области, где увековечены имена ахангаранцев.
2023-05-09T15:28+0500
2023-05-09T15:28+0500
2023-05-09T15:28+0500
узбекистан
ташкентская область
россотрудничество
россия
9 мая
мемориал
память
общество
день победы
вов
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев почтил память погибших в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik.Он возложил цветы к мемориалу, посвященному подвигу ахангаранцев на фронтах ВОВ.В мероприятии также участвовал координатор международной команды "Волонтёры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков.Мемориал построили в 1972 году в посёлке Куюн Ташкентской области. На стелле увековечили имена сотен жителей из 12 населённых пунктов Ахангаранского района.Читайте также: Посол России в Узбекистане возложил цветы к Вечному огню — фото, видео
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Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/03/31961226_104:0:494:390_100x100_80_0_0_89061897d8615cf854767007cf0a4485.jpg
узбекистан ташкентская область россия россотрудничество 9 мая мемориал память день победы вов общество
узбекистан ташкентская область россия россотрудничество 9 мая мемориал память день победы вов общество
Глава Россотрудничества в Узбекистане почтил память погибших в ВОВ — видео
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Михаил Вождаев возложил цветы к мемориалу в Ташкентской области, где увековечены имена ахангаранцев.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев почтил память погибших в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент Sputnik.
Он возложил цветы к мемориалу, посвященному подвигу ахангаранцев на фронтах ВОВ.
В мероприятии также участвовал координатор международной команды "Волонтёры Победы" в Узбекистане Сергей Ежков.
Мемориал построили в 1972 году в посёлке Куюн Ташкентской области. На стелле увековечили имена сотен жителей из 12 населённых пунктов Ахангаранского района.