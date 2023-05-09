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https://uz.sputniknews.ru/20230509/uzbekistan-boks-xasanboy-dusmatov-pobeda-sopernik-kuba-erislan-romero-34780927.html
Узбекский боксер нанес первое поражение кубинской команде на ЧМ
Узбекский боксер нанес первое поражение кубинской команде на ЧМ
Хасанбой Дусматов победил кубинца Эрислана Ромеро на чемпионате мира, который проходит в Ташкенте.
2023-05-09T16:37+0500
2023-05-09T16:37+0500
хасанбой дусматов
узбекистан
ташкент
чемпионат мира по боксу
бокс
победа
спорт
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Узбекский боксер Хасанбой Дусматов одержал победу на Чемпионате мира в Ташкенте, сообщает Национальный олимпийский комитет.Дусматов (-51 кг) вышел на ринг против кубинского боксера Эрислана Ромеро. Бой завершился победой узбекистанца, став первым поражением кубинской команды в турнире.Хасанбой Дусматов — победитель Олимпиады-2016 в Рио.Напомним, что сегодня на ринг выходят пять членов сборной Узбекистана.В числе соперников узбекских боксеров также представители Пуэрто-Рико, Албании, Беларуси и Сербии.Читайте также: Сколько медалей завоевал Узбекистан за все время участия в Олимпийских играх
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хасанбой дусматов узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу бокс победа спорт
хасанбой дусматов узбекистан ташкент чемпионат мира по боксу бокс победа спорт

Узбекский боксер нанес первое поражение кубинской команде на ЧМ

16:37 09.05.2023
© НОК УзбекистанаХасанбой Дусматов
Хасанбой Дусматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2023
© НОК Узбекистана
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Хасанбой Дусматов победил кубинца Эрислана Ромеро на чемпионате мира, который проходит в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Узбекский боксер Хасанбой Дусматов одержал победу на Чемпионате мира в Ташкенте, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Дусматов (-51 кг) вышел на ринг против кубинского боксера Эрислана Ромеро. Бой завершился победой узбекистанца, став первым поражением кубинской команды в турнире.
Хасанбой Дусматов — победитель Олимпиады-2016 в Рио.
Напомним, что сегодня на ринг выходят пять членов сборной Узбекистана.
В числе соперников узбекских боксеров также представители Пуэрто-Рико, Албании, Беларуси и Сербии.
Читайте также: Сколько медалей завоевал Узбекистан за все время участия в Олимпийских играх
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