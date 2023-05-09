https://uz.sputniknews.ru/20230509/uzbekistan-boks-xasanboy-dusmatov-pobeda-sopernik-kuba-erislan-romero-34780927.html

Узбекский боксер нанес первое поражение кубинской команде на ЧМ

Узбекский боксер нанес первое поражение кубинской команде на ЧМ

Хасанбой Дусматов победил кубинца Эрислана Ромеро на чемпионате мира, который проходит в Ташкенте.

2023-05-09T16:37+0500

2023-05-09T16:37+0500

2023-05-09T16:37+0500

хасанбой дусматов

узбекистан

ташкент

чемпионат мира по боксу

бокс

победа

спорт

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Узбекский боксер Хасанбой Дусматов одержал победу на Чемпионате мира в Ташкенте, сообщает Национальный олимпийский комитет.Дусматов (-51 кг) вышел на ринг против кубинского боксера Эрислана Ромеро. Бой завершился победой узбекистанца, став первым поражением кубинской команды в турнире.Хасанбой Дусматов — победитель Олимпиады-2016 в Рио.Напомним, что сегодня на ринг выходят пять членов сборной Узбекистана.В числе соперников узбекских боксеров также представители Пуэрто-Рико, Албании, Беларуси и Сербии.Читайте также: Сколько медалей завоевал Узбекистан за все время участия в Олимпийских играх

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