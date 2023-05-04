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https://uz.sputniknews.ru/20230504/skolko-medaley-vyigral-uzbekistan-na-olimpiyskix-igrax-34618982.html
Сколько медалей завоевал Узбекистан за все время участия в Олимпийских играх
Сколько медалей завоевал Узбекистан за все время участия в Олимпийских играх
Узбекские спортсмены регулярно выигрывают награды на турнирах.
2023-05-04T15:50+0500
2023-05-04T15:50+0500
спорт
олимпийские игры
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. За свою историю независимый Узбекистан завоевал на Олимпийских играх 41 награду, из которых 13 "золота", 7 "серебра" и 21 "бронза".Корреспондент Sputnik собрал всех узбекских спортсменов, чьи выступления заслужили олимпийские награды в разные года.Олимпийские чемпионы:Серебряные медалисты:Бронзовые медалисты:Читайте также:
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сколько медалей завоевал узбекистан за все время участия в олимпийских играх олимпийские игры узбекистан сколько наград выиграл узбекские спортсмены на олимпиаде спорт в узбекистане знаменитые узбекские спортсмены новости новость

Сколько медалей завоевал Узбекистан за все время участия в Олимпийских играх

15:50 04.05.2023
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЦеремония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония открытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.05.2023
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Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
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Узбекские спортсмены регулярно выигрывают награды на международных турнирах, а также каждые четыре года принимают активное участие в Олимпийских играх.
ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. За свою историю независимый Узбекистан завоевал на Олимпийских играх 41 награду, из которых 13 "золота", 7 "серебра" и 21 "бронза".
Корреспондент Sputnik собрал всех узбекских спортсменов, чьи выступления заслужили олимпийские награды в разные года.
Олимпийские чемпионы:
Мухаммадкадир Абдуллаев, Сидней-2000, бокс;
Артур Таймазов, Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012, вольная борьба;
Александр Доктуришвили, Афины-2004, греко-римская борьба;
Хасанбой Дусматов, Рио-2016, бокс;
Фазлиддин Гаибназаров, Рио-2016, бокс;
Шахобиддин Зоиров, Рио-2016, бокс;
Руслан Нурудинов, Рио-2016, тяжелая атлетика;
Баходир Жалолов, Токио-2020, бокс;
Акбар Жураев, Токио-2020, тяжелая атлетика;
Улугбек Рашитов, Токио-2020, тхэквондо;
Лина Черязова, Лиллехаммер-1994, фристайл.
Серебряные медалисты:
Армен Багдасаров, Атланта-1996, дзюдо;
Артур Таймазов, Сидней-2000, вольная борьба;
Магомед Ибрагимов, Афины-2004, вольная борьба;
Абдулло Тангриев, Пекин-2008, дзюдо;
Шахрам Гиясов, Рио-2016, бокс;
Бектемир Меликузиев, Рио-2016, бокс;
Сослан Тигиев, Пекин-2008, вольная борьба.
Бронзовые медалисты:
Карим Тулаганов, Атланта-1996, бронза;
Рустам Саидов, Сидней-2000, бокс;
Сергей Михайлов, Сидней-2000, бокс;
Баходиржон Султанов, Афины-2004, бокс;
Уткирбек Хайдаров, Афины-2004, бокс;
Антон Фокин, Пекин-2008, спортивная гимнастика;
Екатерина Хилько, Пекин-2008, прыжки на батуте;
Ришод Собиров, Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-2016, дзюдо;
Аббас Атоев, Лондон-2012, бокс;
Иван Ефремов, Лондон-2012, тяжелая атлетика;
Диербек Урозбаев, Рио-2016, дзюдо;
Рустам Тулаганов, Рио-2016, бокс;
Муроджон Ахмадалиев, Рио-2016, бокс;
Элмурат Тасмурадов, Рио-2016, греко-римская борьба;
Ихтиер Наврузов, Рио-2016, вольная борьба;
Магомед Ибрагимов, Рио-2016, вольная борьба;
Давлат Бобонов, Токио-2020, дзюдо;
Бекзод Абдурахмонов, Токио-2020, вольная борьба;
Сослан Тигиев, Лондон-2012, вольная борьба.
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