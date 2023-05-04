https://uz.sputniknews.ru/20230504/skolko-medaley-vyigral-uzbekistan-na-olimpiyskix-igrax-34618982.html

Сколько медалей завоевал Узбекистан за все время участия в Олимпийских играх

Сколько медалей завоевал Узбекистан за все время участия в Олимпийских играх

Узбекские спортсмены регулярно выигрывают награды на турнирах.

2023-05-04T15:50+0500

2023-05-04T15:50+0500

2023-05-04T15:50+0500

спорт

олимпийские игры

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. За свою историю независимый Узбекистан завоевал на Олимпийских играх 41 награду, из которых 13 "золота", 7 "серебра" и 21 "бронза".Корреспондент Sputnik собрал всех узбекских спортсменов, чьи выступления заслужили олимпийские награды в разные года.Олимпийские чемпионы:Серебряные медалисты:Бронзовые медалисты:Читайте также:

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