https://uz.sputniknews.ru/20230509/uzbekistan-deti-molodej-do-18-posescheniye-vystavki-muzei-ukaz-prezident-shavkat-mirziyoyev-34768496.html

Юные узбекистанцы будут бесплатно посещать музеи и выставки

Юные узбекистанцы будут бесплатно посещать музеи и выставки

Бесплатное посещение объектов культуры предусмотрено до достижения молодыми людьми 18 лет. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.

2023-05-09T11:03+0500

2023-05-09T11:03+0500

2023-05-09T11:03+0500

узбекистан

молодежь

шавкат мирзиёев

указ

выставка

музей

дети

культура

общество

президент

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Молодежь Узбекистана с 1 сентября 2023 года сможет бесплатно посещать исторические памятники, святыни, государственные музеи и выставки.Согласно указу президента “О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции”, данная мера распространяется на граждан республики до 18 лет.Таким образом реализуют статью 78 новой Конституции, в которой определено, что “государство и общество заботятся о формировании у детей и молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за страну и богатое культурное наследие народа, чувства патриотизма и любви к Родине”.Читайте также: Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно

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