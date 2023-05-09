https://uz.sputniknews.ru/20230509/uzbekistan-deti-molodej-do-18-posescheniye-vystavki-muzei-ukaz-prezident-shavkat-mirziyoyev-34768496.html
Юные узбекистанцы будут бесплатно посещать музеи и выставки
Юные узбекистанцы будут бесплатно посещать музеи и выставки
Бесплатное посещение объектов культуры предусмотрено до достижения молодыми людьми 18 лет. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
2023-05-09T11:03+0500
2023-05-09T11:03+0500
2023-05-09T11:03+0500
узбекистан
молодежь
шавкат мирзиёев
указ
выставка
музей
дети
культура
общество
президент
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Молодежь Узбекистана с 1 сентября 2023 года сможет бесплатно посещать исторические памятники, святыни, государственные музеи и выставки.Согласно указу президента “О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции”, данная мера распространяется на граждан республики до 18 лет.Таким образом реализуют статью 78 новой Конституции, в которой определено, что “государство и общество заботятся о формировании у детей и молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за страну и богатое культурное наследие народа, чувства патриотизма и любви к Родине”.Читайте также: Школьники Узбекистана весь май будут смотреть спектакли бесплатно
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узбекистан молодежь выставка музей дети президент шавкат мирзиёев указ культура общество
узбекистан молодежь выставка музей дети президент шавкат мирзиёев указ культура общество
Юные узбекистанцы будут бесплатно посещать музеи и выставки
Бесплатное посещение объектов культурного наследия предусмотрено до достижения молодыми людьми 18 лет. Соответствующий указ подписал Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Молодежь Узбекистана с 1 сентября 2023 года сможет бесплатно посещать исторические памятники, святыни, государственные музеи и выставки.
Согласно указу
президента “О первоочередных мерах по реализации Конституции Республики Узбекистан в новой редакции”, данная мера распространяется на граждан республики до 18 лет.
Таким образом реализуют статью 78 новой Конституции, в которой определено, что “государство и общество заботятся о формировании у детей и молодежи приверженности национальным и общечеловеческим ценностям, гордости за страну и богатое культурное наследие народа, чувства патриотизма и любви к Родине”.