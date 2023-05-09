https://uz.sputniknews.ru/20230509/uzbekistan-propiska-tashkent-oblast-zakon-otmena-ukaz-prezident-shavkat-mirziyoyev-34773634.html
В Узбекистане отменят закон о прописке
В Узбекистане отменят закон о прописке
Вместо постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области введут уведомительную регистрацию граждан по месту проживания.
2023-05-09T12:52+0500
2023-05-09T12:52+0500
2023-05-09T12:53+0500
узбекистан
ташкент
ташкентская область
прописка
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президент
шавкат мирзиёев
указ
общество
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Согласно действующему закону, правом постоянной регистрации в Ташкенте и Ташкентской области обладают только 12 категорий граждан. Указом президента предусмотрена отмена этого закона, как противоречащего новой Конституции.Вместо постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области введут уведомительный порядок при регистрации граждан по месту проживания.Цель нововведения – обеспечить полную реализацию права на свободное передвижение по стране, выбор места пребывания и жительства.Кабинет министров должен в течение двух месяцев внести законопроект в Законодательную палату Олий Мажлиса, чтобы признать закон утратившим силу.Министерству внутренних дел предстоит в месячный срок разработать новые механизмы, направленные на внедрение уведомительного порядка при регистрации граждан по месту проживания. Читайте также: Юные узбекистанцы будут бесплатно посещать музеи и выставки
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узбекистан ташкент ташкентская область прописка граждане президент шавкат мирзиёев указ общество
узбекистан ташкент ташкентская область прописка граждане президент шавкат мирзиёев указ общество
В Узбекистане отменят закон о прописке
12:52 09.05.2023 (обновлено: 12:53 09.05.2023)
Вместо постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области введут уведомительный порядок при регистрации граждан по месту проживания.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik.
Согласно действующему закону, правом постоянной регистрации в Ташкенте и Ташкентской области обладают только 12 категорий граждан. Указом
президента предусмотрена отмена этого закона, как противоречащего новой Конституции.
Вместо постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области введут уведомительный порядок при регистрации граждан по месту проживания.
Цель нововведения – обеспечить полную реализацию права на свободное передвижение по стране, выбор места пребывания и жительства.
Кабинет министров должен в течение двух месяцев внести законопроект в Законодательную палату Олий Мажлиса, чтобы признать закон утратившим силу.
Министерству внутренних дел предстоит в месячный срок разработать новые механизмы, направленные на внедрение уведомительного порядка при регистрации граждан по месту проживания.