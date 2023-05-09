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Боксерские перчатки на стене - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2023
Чемпионат мира по боксу в Ташкенте
Чемпионат пройдет в Ташкенте с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Первые бои пройдут 1 мая, а финальные — 13 и 14 мая. Призовой фонд — $5,2 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20230509/uzbekistan-tashkent-chempionat-mira-boks-2023-34768010.html
Кто сегодня выйдет на ринг в Ташкенте — подробности
Кто сегодня выйдет на ринг в Ташкенте — подробности
Поединки проведут Хасанбой Дусматов, Саиджамшид Джафаров, Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев и Алохон Абдуллаев.
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чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
чемпионат
чемпионат мира по боксу
боксер
поединок
ташкент
спорт
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Сегодня на ринг выйдут пять представителей сборной Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Соперники узбекских боксеров — представители Кубы, Пуэрто-Рико, Албании, Беларуси и Сербии.Поединки состоятся между боксерами:Отборочные бои чемпионата мира по боксу продолжаются.Напомним, что в турнире, который проходит в Ташкенте, участвуют более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.Читайте также: ЧМ по боксу: Джураев победил соперника из Сербии — фото
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Кто сегодня выйдет на ринг в Ташкенте — подробности

09:57 09.05.2023 (обновлено: 10:00 09.05.2023)
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Поединки проведут Хасанбой Дусматов, Саиджамшид Джафаров, Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев и Алохон Абдуллаев.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Сегодня на ринг выйдут пять представителей сборной Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.
Соперники узбекских боксеров — представители Кубы, Пуэрто-Рико, Албании, Беларуси и Сербии.
Поединки состоятся между боксерами:
© НОК Узбекистана

-51 кг: Хасанбой Дусматов - Эрислан Ромеро (Куба) (ринг В, после 14:15)

-51 кг: Хасанбой Дусматов - Эрислан Ромеро (Куба) (ринг В, после 14:15) - Sputnik Узбекистан
1/5
© НОК Узбекистана

-51 кг: Хасанбой Дусматов - Эрислан Ромеро (Куба) (ринг В, после 14:15)

© НОК Узбекистана

-71 кг: Саиджамшид Джафаров - Габриэль Лланос (Пуэрто-Рико) (ринг В, после 14:55)

-71 кг: Саиджамшид Джафаров - Габриэль Лланос (Пуэрто-Рико) (ринг В, после 14:55) - Sputnik Узбекистан
2/5
© НОК Узбекистана

-71 кг: Саиджамшид Джафаров - Габриэль Лланос (Пуэрто-Рико) (ринг В, после 14:55)

© НОК Узбекистана

-54 кг: Ойбек Джураев - Ариол Зенели (Албания) (ринг В, после 18:25)

-54 кг: Ойбек Джураев - Ариол Зенели (Албания) (ринг В, после 18:25) - Sputnik Узбекистан
3/5
© НОК Узбекистана

-54 кг: Ойбек Джураев - Ариол Зенели (Албания) (ринг В, после 18:25)

© НОК Узбекистана

-67 кг: Асадхуджа Муйдинходжаев - Кирил Самадурау (Беларусь) (ринг В, после 19:10)

-67 кг: Асадхуджа Муйдинходжаев - Кирил Самадурау (Беларусь) (ринг В, после 19:10) - Sputnik Узбекистан
4/5
© НОК Узбекистана

-67 кг: Асадхуджа Муйдинходжаев - Кирил Самадурау (Беларусь) (ринг В, после 19:10)

© НОК Узбекистана

-75 кг: Алохон Абдуллаев - Алмир Мемич (Сербия) (ринг В, после 20:10)

-75 кг: Алохон Абдуллаев - Алмир Мемич (Сербия) (ринг В, после 20:10) - Sputnik Узбекистан
5/5
© НОК Узбекистана

-75 кг: Алохон Абдуллаев - Алмир Мемич (Сербия) (ринг В, после 20:10)

Отборочные бои чемпионата мира по боксу продолжаются.
Напомним, что в турнире, который проходит в Ташкенте, участвуют более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая.
Читайте также: ЧМ по боксу: Джураев победил соперника из Сербии — фото
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