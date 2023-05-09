https://uz.sputniknews.ru/20230509/uzbekistan-tashkent-chempionat-mira-boks-2023-34768010.html

Кто сегодня выйдет на ринг в Ташкенте — подробности

Кто сегодня выйдет на ринг в Ташкенте — подробности

Поединки проведут Хасанбой Дусматов, Саиджамшид Джафаров, Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев и Алохон Абдуллаев.

2023-05-09T09:57+0500

2023-05-09T09:57+0500

2023-05-09T10:00+0500

чемпионат мира по боксу в ташкенте

узбекистан

чемпионат

чемпионат мира по боксу

боксер

поединок

ташкент

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1a/34275217_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_c6cff97f86696d65360f49aa77930faf.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Сегодня на ринг выйдут пять представителей сборной Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Соперники узбекских боксеров — представители Кубы, Пуэрто-Рико, Албании, Беларуси и Сербии.Поединки состоятся между боксерами:Отборочные бои чемпионата мира по боксу продолжаются.Напомним, что в турнире, который проходит в Ташкенте, участвуют более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.Читайте также: ЧМ по боксу: Джураев победил соперника из Сербии — фото

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан чемпионат чемпионат мира по боксу боксер поединок ташкент спорт чемпионат мира по боксу в ташкенте