Кто сегодня выйдет на ринг в Ташкенте — подробности
09:57 09.05.2023 (обновлено: 10:00 09.05.2023)
Поединки проведут Хасанбой Дусматов, Саиджамшид Джафаров, Ойбек Джураев, Асадхуджа Муйдинходжаев и Алохон Абдуллаев.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Сегодня на ринг выйдут пять представителей сборной Узбекистана, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.
Соперники узбекских боксеров — представители Кубы, Пуэрто-Рико, Албании, Беларуси и Сербии.
Поединки состоятся между боксерами:
© НОК Узбекистана
-51 кг: Хасанбой Дусматов - Эрислан Ромеро (Куба) (ринг В, после 14:15)
1/5
© НОК Узбекистана
-51 кг: Хасанбой Дусматов - Эрислан Ромеро (Куба) (ринг В, после 14:15)
© НОК Узбекистана
-71 кг: Саиджамшид Джафаров - Габриэль Лланос (Пуэрто-Рико) (ринг В, после 14:55)
2/5
© НОК Узбекистана
-71 кг: Саиджамшид Джафаров - Габриэль Лланос (Пуэрто-Рико) (ринг В, после 14:55)
© НОК Узбекистана
-54 кг: Ойбек Джураев - Ариол Зенели (Албания) (ринг В, после 18:25)
3/5
© НОК Узбекистана
-54 кг: Ойбек Джураев - Ариол Зенели (Албания) (ринг В, после 18:25)
© НОК Узбекистана
-67 кг: Асадхуджа Муйдинходжаев - Кирил Самадурау (Беларусь) (ринг В, после 19:10)
4/5
© НОК Узбекистана
-67 кг: Асадхуджа Муйдинходжаев - Кирил Самадурау (Беларусь) (ринг В, после 19:10)
© НОК Узбекистана
-75 кг: Алохон Абдуллаев - Алмир Мемич (Сербия) (ринг В, после 20:10)
5/5
© НОК Узбекистана
-75 кг: Алохон Абдуллаев - Алмир Мемич (Сербия) (ринг В, после 20:10)
Отборочные бои чемпионата мира по боксу продолжаются.
Напомним, что в турнире, который проходит в Ташкенте, участвуют более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая.
Читайте также: ЧМ по боксу: Джураев победил соперника из Сербии — фото