https://uz.sputniknews.ru/20230508/chempionat-mir-boks-djurayev-pobeda-sopernik-serbiya-34749887.html
ЧМ по боксу: Джураев победил соперника из Сербии — фото
ЧМ по боксу: Джураев победил соперника из Сербии — фото
Результатом первого поединка Ойбека Джураева в рамках ЧМ стала победа над сербом Тамиром Галановым
2023-05-08T15:51+0500
2023-05-08T15:51+0500
2023-05-08T17:05+0500
чемпионат мира по боксу в ташкенте
узбекистан
бокс
боксер
чемпионат мира по боксу
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Узбекистанец Ойбек Джураев, выступающий в весовой категории до 54 кг, на первом этапе победил Тамира Галанова из Сербии и вышел в следующий круг соревнований, сообщает НОК страны. Отборочные бои чемпионата мира по боксу продолжаются.Напомним, в турнире, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Чемпионат мира продлится до 14 мая.Читайте также:
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узбекистан чемпионат мира бокс ойбек джураев победа серб тамир галанов
узбекистан чемпионат мира бокс ойбек джураев победа серб тамир галанов
ЧМ по боксу: Джураев победил соперника из Сербии — фото
15:51 08.05.2023 (обновлено: 17:05 08.05.2023)
Результатом первого поединка Ойбека Джураева в рамках ЧМ стала победа над сербом Тамиром Галановым.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Узбекистанец Ойбек Джураев, выступающий в весовой категории до 54 кг, на первом этапе победил Тамира Галанова из Сербии и вышел в следующий круг соревнований, сообщает НОК страны.
Отборочные бои чемпионата мира по боксу продолжаются.
Напомним, в турнире, проходящем в Ташкенте, принимают участие более 640 спортсменов из 104 стран, в том числе семь действующих чемпионов мира.
Призовой фонд достигает рекордной суммы — $5,2 млн. Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Чемпионат мира продлится до 14 мая.