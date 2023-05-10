https://uz.sputniknews.ru/20230510/golovnaya-bol-prichina-defitsit-vody-organizm-nevrolog-rekomendatsii-34802081.html

Из-за чего еще может болеть голова

Из-за чего еще может болеть голова

Невролог: одной из причин головной боли может стать дефицит воды в организме.

2023-05-10T22:00+0500

2023-05-10T22:00+0500

2023-05-10T22:00+0500

вода

дефицит

здоровье

зож

общество

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Головная боль может быть следствием нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил врач-невролог Павел Хорошев. Об этом он рассказал в интервью радио SputnikПо его словам, поставить правильный диагноз пациенту с головной болью может только врач. В большинстве случаев у этого недомогания есть три причины: повышение внутричерепного давления, нарушение питания мозга и интоксикация.Дефицит воды в организме увеличивает вязкость крови и снижает скорость кровотока.Также он объяснил, что в этом случае достаточно увеличить количество потребляемой воды, чтобы мозг начал своевременно получать все необходимые ему элементы, и боль пройдет.Пить больше воды он рекомендовал и пациентам с интоксикацией — это улучшит их состояние.Читайте также: Чем лучше всего запивать шашлык

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