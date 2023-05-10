Из-за чего еще может болеть голова
© pexels.com/Mikael BlomkvistЖенщина в коричневом платье без рукавов сидит на коричневом плетеном кресле
© pexels.com/Mikael Blomkvist
Невролог: одной из причин головной боли может стать дефицит воды в организме.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Головная боль может быть следствием нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил врач-невролог Павел Хорошев. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik
© FRANCK FIFE / AFP / Воду наливают в стакан
Воду наливают в стакан
© FRANCK FIFE / AFP /
По его словам, поставить правильный диагноз пациенту с головной болью может только врач. В большинстве случаев у этого недомогания есть три причины: повышение внутричерепного давления, нарушение питания мозга и интоксикация.
"Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало", — объяснил врач.
Дефицит воды в организме увеличивает вязкость крови и снижает скорость кровотока.
"Мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью", — добавил Хорошев.
Также он объяснил, что в этом случае достаточно увеличить количество потребляемой воды, чтобы мозг начал своевременно получать все необходимые ему элементы, и боль пройдет.
"В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров — летом", — уточнил невролог.
Пить больше воды он рекомендовал и пациентам с интоксикацией — это улучшит их состояние.
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