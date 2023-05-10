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Из-за чего еще может болеть голова
Из-за чего еще может болеть голова
Невролог: одной из причин головной боли может стать дефицит воды в организме.
2023-05-10T22:00+0500
2023-05-10T22:00+0500
вода
дефицит
здоровье
зож
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Головная боль может быть следствием нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил врач-невролог Павел Хорошев. Об этом он рассказал в интервью радио SputnikПо его словам, поставить правильный диагноз пациенту с головной болью может только врач. В большинстве случаев у этого недомогания есть три причины: повышение внутричерепного давления, нарушение питания мозга и интоксикация.Дефицит воды в организме увеличивает вязкость крови и снижает скорость кровотока.Также он объяснил, что в этом случае достаточно увеличить количество потребляемой воды, чтобы мозг начал своевременно получать все необходимые ему элементы, и боль пройдет.Пить больше воды он рекомендовал и пациентам с интоксикацией — это улучшит их состояние.Читайте также: Чем лучше всего запивать шашлык
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вода дефицит здоровье зож общество
вода дефицит здоровье зож общество

Из-за чего еще может болеть голова

22:00 10.05.2023
© pexels.com/Mikael BlomkvistЖенщина в коричневом платье без рукавов сидит на коричневом плетеном кресле
Женщина в коричневом платье без рукавов сидит на коричневом плетеном кресле - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
© pexels.com/Mikael Blomkvist
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Невролог: одной из причин головной боли может стать дефицит воды в организме.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Головная боль может быть следствием нарушения питания мозга, вызванного дефицитом воды в организме, предупредил врач-невролог Павел Хорошев. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik
© FRANCK FIFE / AFP / Воду наливают в стакан
Воду наливают в стакан - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Воду наливают в стакан
© FRANCK FIFE / AFP /
По его словам, поставить правильный диагноз пациенту с головной болью может только врач. В большинстве случаев у этого недомогания есть три причины: повышение внутричерепного давления, нарушение питания мозга и интоксикация.

"Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало", — объяснил врач.

Дефицит воды в организме увеличивает вязкость крови и снижает скорость кровотока.

"Мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью", — добавил Хорошев.

© Fotolia / Andrea Danti / Работа мозга
 Работа мозга - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Работа мозга
© Fotolia / Andrea Danti /
Также он объяснил, что в этом случае достаточно увеличить количество потребляемой воды, чтобы мозг начал своевременно получать все необходимые ему элементы, и боль пройдет.

"В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров — летом", — уточнил невролог.

Пить больше воды он рекомендовал и пациентам с интоксикацией — это улучшит их состояние.
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