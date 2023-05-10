https://uz.sputniknews.ru/20230510/moskva-kreml-dmitriy-peskov-lidery-stran-sng-parad-pobedy-priyezd-znacheniye-34818952.html

Что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы рассказали в Кремле

Что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы рассказали в Кремле

Песков: в странах СНГ есть политическая воля хранить историческую память.

2023-05-10T16:13+0500

2023-05-10T16:13+0500

2023-05-10T16:13+0500

день победы

россия

кремль

дмитрий песков

день победы

парад победы

политика

снг

память

история

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Приезд лидеров СНГ на Парад Победы в Москву говорит о том, что в их странах есть политическая и общественная воля хранить историческую память, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.На Параде Победы в Москве присутствовали лидеры Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси, а также премьер-министр Армении.Читайте также: Священный праздник для всех: лидеры стран СНГ участвовали в Параде Победы в Москве — фото

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