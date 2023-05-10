https://uz.sputniknews.ru/20230510/moskva-kreml-dmitriy-peskov-lidery-stran-sng-parad-pobedy-priyezd-znacheniye-34818952.html
Что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы рассказали в Кремле
Что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы рассказали в Кремле
Песков: в странах СНГ есть политическая воля хранить историческую память.
2023-05-10T16:13+0500
2023-05-10T16:13+0500
2023-05-10T16:13+0500
день победы
россия
кремль
дмитрий песков
день победы
парад победы
политика
снг
память
история
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Приезд лидеров СНГ на Парад Победы в Москву говорит о том, что в их странах есть политическая и общественная воля хранить историческую память, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.На Параде Победы в Москве присутствовали лидеры Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси, а также премьер-министр Армении.Читайте также: Священный праздник для всех: лидеры стран СНГ участвовали в Параде Победы в Москве — фото
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россия кремль дмитрий песков день победы парад победы политика снг память история
россия кремль дмитрий песков день победы парад победы политика снг память история
Что означает приезд лидеров стран СНГ на Парад Победы рассказали в Кремле
Песков: в странах СНГ есть политическая воля хранить историческую память.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Приезд лидеров СНГ на Парад Победы в Москву говорит о том, что в их странах есть политическая и общественная воля хранить историческую память, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости
.
"Будем нести эту память и всем народам мира, и так, чтобы по крайней мере те, кто хочет, имели возможность ознакомиться с реальной информацией", — сказал официальный представитель Кремля журналистам.
На Параде Победы в Москве присутствовали лидеры Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси, а также премьер-министр Армении.