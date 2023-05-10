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На газозаправочной станции в Самарканде прогремел взрыв — видео
На газозаправочной станции в Самарканде прогремел взрыв — видео
По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек. 10.05.2023, Sputnik Узбекистан
2023-05-10T11:11+0500
2023-05-10T11:11+0500
2023-05-10T11:15+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Инцидент произошел накануне в 21.25 на газозаправочной станции в Пахтачинском районе Самаркандской области, сообщает МЧС страны.На место прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов, которые потушили пламя к 23.00, говрится в сообщении.Предполагают, что взрыв произошел в результате нарушения правил технической безопасности при перекачке газа из автомобиля-газоперевозчика MAN в хранилище.По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.
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узбекистан, самарканд, видео
узбекистан, самарканд, видео
На газозаправочной станции в Самарканде прогремел взрыв — видео
11:11 10.05.2023 (обновлено: 11:15 10.05.2023)
По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Инцидент произошел накануне в 21.25 на газозаправочной станции в Пахтачинском районе Самаркандской области, сообщает МЧС
страны.
На место прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов, которые потушили пламя к 23.00, говрится в сообщении.
Предполагают, что взрыв произошел в результате нарушения правил технической безопасности при перекачке газа из автомобиля-газоперевозчика MAN в хранилище.
По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.