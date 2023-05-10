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На газозаправочной станции в Самарканде прогремел взрыв — видео

На газозаправочной станции в Самарканде прогремел взрыв — видео

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек. 10.05.2023, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Инцидент произошел накануне в 21.25 на газозаправочной станции в Пахтачинском районе Самаркандской области, сообщает МЧС страны.На место прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов, которые потушили пламя к 23.00, говрится в сообщении.Предполагают, что взрыв произошел в результате нарушения правил технической безопасности при перекачке газа из автомобиля-газоперевозчика MAN в хранилище.По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий инцидента.

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