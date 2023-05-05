https://uz.sputniknews.ru/20230505/ogranicheniye-gaz-avtozapravochnaya-stantsiya-uzbekistan-minenergo-34641078.html

Ограничений газа на автозаправочных станциях в Узбекистане нет — Минэнерго

Ограничений газа на автозаправочных станциях в Узбекистане нет — Минэнерго

В автомобили подается природного газа на 10-15% больше, чем требуется компрессорным станциям

2023-05-05T09:23+0500

2023-05-05T09:23+0500

2023-05-05T09:28+0500

узбекистан

газ

ремонт

министерство энергетики узбекистана

азс

станция

газопровод

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В связи с началом ремонтных работ на "Шуртанском газохимическом комплексе" в соцсетях распространилась новость о том, что на какое-то время давление газа в магистральных газопроводах снизится, сообщает Минэнерго.По данным ведомства, давление газа стабильное и оснований для ограничения работы автозаправочных станций (АЗС) в Узбекистане нет.В автомобили подается природного газа на 10-15% больше, чем требуется компрессорным станциям.Что касается приостановки работы некоторых АЗС, то это временная мера, пока идет расследование незаконных ситуаций, нанесших ущерб государству и потребителям, добавили в Минэнерго.Читайте также:

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