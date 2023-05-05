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https://uz.sputniknews.ru/20230505/ogranicheniye-gaz-avtozapravochnaya-stantsiya-uzbekistan-minenergo-34641078.html
Ограничений газа на автозаправочных станциях в Узбекистане нет — Минэнерго
Ограничений газа на автозаправочных станциях в Узбекистане нет — Минэнерго
В автомобили подается природного газа на 10-15% больше, чем требуется компрессорным станциям
2023-05-05T09:23+0500
2023-05-05T09:28+0500
узбекистан
газ
ремонт
министерство энергетики узбекистана
азс
станция
газопровод
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В связи с началом ремонтных работ на "Шуртанском газохимическом комплексе" в соцсетях распространилась новость о том, что на какое-то время давление газа в магистральных газопроводах снизится, сообщает Минэнерго.По данным ведомства, давление газа стабильное и оснований для ограничения работы автозаправочных станций (АЗС) в Узбекистане нет.В автомобили подается природного газа на 10-15% больше, чем требуется компрессорным станциям.Что касается приостановки работы некоторых АЗС, то это временная мера, пока идет расследование незаконных ситуаций, нанесших ущерб государству и потребителям, добавили в Минэнерго.Читайте также:
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узбекистан природный газ азс автозаправочная станция минэнерго газопровод государство потребитель ограничение
узбекистан природный газ азс автозаправочная станция минэнерго газопровод государство потребитель ограничение

Ограничений газа на автозаправочных станциях в Узбекистане нет — Минэнерго

09:23 05.05.2023 (обновлено: 09:28 05.05.2023)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкПоказатель давления в измерительных линиях сырьевого газа на Амурском ГПЗ
Показатель давления в измерительных линиях сырьевого газа на Амурском ГПЗ - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Павел Львов
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В автомобили подается природного газа на 10-15% больше, чем требуется компрессорным станциям.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. В связи с началом ремонтных работ на "Шуртанском газохимическом комплексе" в соцсетях распространилась новость о том, что на какое-то время давление газа в магистральных газопроводах снизится, сообщает Минэнерго.
По данным ведомства, давление газа стабильное и оснований для ограничения работы автозаправочных станций (АЗС) в Узбекистане нет.
"…в настоящее время давление газа в магистральных газопроводах стабильное, и оснований для ограничения деятельности АЗС в республике, в частности, в долинных районах, нет", — говорится в сообщении Минэнерго.
В автомобили подается природного газа на 10-15% больше, чем требуется компрессорным станциям.
Что касается приостановки работы некоторых АЗС, то это временная мера, пока идет расследование незаконных ситуаций, нанесших ущерб государству и потребителям, добавили в Минэнерго.
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