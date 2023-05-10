https://uz.sputniknews.ru/20230510/tashkent-pokaz-blagotvoritelnost-film-rejisser-nikolay-burlyayev-rossiya-pro-andrey-tarkovskiy-34820517.html
В Ташкенте покажут фильм знаменитого российского кинорежиссера
В Ташкенте покажут фильм знаменитого российского кинорежиссера
Благотворительный показ картины Николая Бурляева пройдет рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.
2023-05-10T17:11+0500
2023-05-10T17:11+0500
2023-05-10T17:11+0500
узбекистан
ташкент
кино
благотворительность
россия
кинорежиссер
актер
культура
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Ташкенте состоится благотворительный показ документально-художественного фильма актера и кинорежиссера Николая Бурляева, сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане.Картину под названием “Боже! Чувствую приближение Твоё!” представят в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.В фильме использовали исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева, раскрывающие суть творчества великого кинорежиссера.Его сняли в местах, где прошли детские годы Тарковского: в Волжском селе Завражье и городке Юрьевце Ивановской области — там маленький Андрюша жил во время войны. На эмоциональные переживания тех лет и опирался Тарковский при создании драмы “Иваново детство”.Читайте также: Режиссер из Узбекистана завоевал награду на российском кинофестивале
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узбекистан ташкент кино благотворительность россия кинорежиссер актер культура
узбекистан ташкент кино благотворительность россия кинорежиссер актер культура
В Ташкенте покажут фильм знаменитого российского кинорежиссера
Благотворительный показ картины Николая Бурляева пройдет рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik
. В Ташкенте состоится благотворительный показ документально-художественного фильма актера и кинорежиссера Николая Бурляева, сообщает пресс-служба посольства России в Узбекистане
.
Картину под названием “Боже! Чувствую приближение Твоё!” представят в рамках Международного культурного проекта “Русские сезоны”.
В фильме использовали исповедальные дневниковые записи Андрея Тарковского и Николая Бурляева, раскрывающие суть творчества великого кинорежиссера.
Его сняли в местах, где прошли детские годы Тарковского: в Волжском селе Завражье и городке Юрьевце Ивановской области — там маленький Андрюша жил во время войны. На эмоциональные переживания тех лет и опирался Тарковский при создании драмы “Иваново детство”.