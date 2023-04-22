https://uz.sputniknews.ru/20230422/rejisser-iz-uzbekistana-zavoeval-nagradu-na-rossiyskom-kinofestivale-34180077.html
Режиссер из Узбекистана завоевал награду на российском кинофестивале
Режиссер из Узбекистана завоевал награду на российском кинофестивале
Узбекистанец победил в номинации "Лучший игровой фильм".
2023-04-22T19:24+0500
2023-04-22T19:24+0500
2023-04-22T19:24+0500
культура
узбекистанец
кино
фестиваль
победа
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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Молодой кинорежиссер из Узбекистана Эльдор Шодмонкулов выиграл награду кинофестиваля "Святая Анна", передает пресс-служба мероприятия.Узбекистанец получил III премию в номинации "Лучший игровой фильм" с лентой "Прощальное письмо".Сюжет фильма рассказывает о девочке, которой оказались малы новые туфли, привезенные папой из поездки. В итоге их отдали младшей сестре, а девочка начала строить план по возвращению желанной обуви.Напомним, фильм студента из Узбекистана вышел в финал международного российского кинофестиваля.Читайте также:
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режиссер из узбекистана завоевал награду на российском кинофестивале 30 открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов святая анна эльдор шодмонкулов выпускник вгик культура кино узбекистана узбекистан фильм об узбекистане прощальное письмо фильм
режиссер из узбекистана завоевал награду на российском кинофестивале 30 открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов святая анна эльдор шодмонкулов выпускник вгик культура кино узбекистана узбекистан фильм об узбекистане прощальное письмо фильм
Режиссер из Узбекистана завоевал награду на российском кинофестивале
Узбекистанец победил в номинации "Лучший игровой фильм" с своей лентой "Прощальное письмо".
ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik.
Молодой кинорежиссер из Узбекистана Эльдор Шодмонкулов выиграл награду кинофестиваля "Святая Анна", передает
пресс-служба мероприятия.
Узбекистанец получил III премию в номинации "Лучший игровой фильм" с лентой "Прощальное письмо".
Сюжет фильма рассказывает о девочке, которой оказались малы новые туфли, привезенные папой из поездки. В итоге их отдали младшей сестре, а девочка начала строить план по возвращению желанной обуви.
Напомним, фильм студента из Узбекистана вышел
в финал международного российского кинофестиваля.