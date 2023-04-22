https://uz.sputniknews.ru/20230422/rejisser-iz-uzbekistana-zavoeval-nagradu-na-rossiyskom-kinofestivale-34180077.html

Режиссер из Узбекистана завоевал награду на российском кинофестивале

Режиссер из Узбекистана завоевал награду на российском кинофестивале

Узбекистанец победил в номинации "Лучший игровой фильм".

2023-04-22T19:24+0500

2023-04-22T19:24+0500

2023-04-22T19:24+0500

культура

узбекистанец

кино

фестиваль

победа

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ТАШКЕНТ, 21 апр – Sputnik. Молодой кинорежиссер из Узбекистана Эльдор Шодмонкулов выиграл награду кинофестиваля "Святая Анна", передает пресс-служба мероприятия.Узбекистанец получил III премию в номинации "Лучший игровой фильм" с лентой "Прощальное письмо".Сюжет фильма рассказывает о девочке, которой оказались малы новые туфли, привезенные папой из поездки. В итоге их отдали младшей сестре, а девочка начала строить план по возвращению желанной обуви.Напомним, фильм студента из Узбекистана вышел в финал международного российского кинофестиваля.Читайте также:

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