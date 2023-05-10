Посмотреть выставку Узбекистана в Париже теперь можно виртуально
© Фонд развития искусств и культуры УзбекистанаФонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей".
© Фонд развития искусств и культуры Узбекистана
Фонд развития культуры и искусства республики совместно с Uzbekistan-360 представили виртуальный тур по выставке, посвященной культурному и историческому наследию Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Выставку “Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей”, которая прошла в музее Лувр в Париже, теперь можно посетить виртуально, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
© Фонд развития искусств и культуры УзбекистанаФонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей".
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей".
© Фонд развития искусств и культуры Узбекистана
Экспозиция включала более 130 предметов из собраний музеев республики. Выставка пользовалась большой популярностью: с момента открытия — 23 ноября 2022 года до 6 марта 2023 года ее посетило более 260 тыс. человек.
© Фонд развития искусств и культуры УзбекистанаФонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей".
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей".
© Фонд развития искусств и культуры Узбекистана
Виртуальный тур позволит детально рассмотреть экспонаты.
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