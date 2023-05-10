https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistan-muzey-vystavka-parij-luvr-virtualnyy-tur-34817081.html

Посмотреть выставку Узбекистана в Париже теперь можно виртуально

Посмотреть выставку Узбекистана в Париже теперь можно виртуально

Фонд развития культуры и искусства республики совместно с Uzbekistan-360 представили виртуальный тур по выставке, посвященной культурному и историческому наследию Узбекистана.

2023-05-10T15:26+0500

2023-05-10T15:26+0500

2023-05-10T15:26+0500

узбекистан

музей

выставка

франция

париж

лувр

культура

виртуальная реальность

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Выставку “Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей”, которая прошла в музее Лувр в Париже, теперь можно посетить виртуально, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.Экспозиция включала более 130 предметов из собраний музеев республики. Выставка пользовалась большой популярностью: с момента открытия — 23 ноября 2022 года до 6 марта 2023 года ее посетило более 260 тыс. человек.Виртуальный тур позволит детально рассмотреть экспонаты.Читайте также: Юные узбекистанцы будут бесплатно посещать музеи и выставки.

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