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https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistan-muzey-vystavka-parij-luvr-virtualnyy-tur-34817081.html
Посмотреть выставку Узбекистана в Париже теперь можно виртуально
Посмотреть выставку Узбекистана в Париже теперь можно виртуально
Фонд развития культуры и искусства республики совместно с Uzbekistan-360 представили виртуальный тур по выставке, посвященной культурному и историческому наследию Узбекистана.
2023-05-10T15:26+0500
2023-05-10T15:26+0500
узбекистан
музей
выставка
франция
париж
лувр
культура
виртуальная реальность
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Выставку “Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей”, которая прошла в музее Лувр в Париже, теперь можно посетить виртуально, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.Экспозиция включала более 130 предметов из собраний музеев республики. Выставка пользовалась большой популярностью: с момента открытия — 23 ноября 2022 года до 6 марта 2023 года ее посетило более 260 тыс. человек.Виртуальный тур позволит детально рассмотреть экспонаты.Читайте также: Юные узбекистанцы будут бесплатно посещать музеи и выставки.
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узбекистан музей выставка франция париж лувр виртуальная реальность культура
узбекистан музей выставка франция париж лувр виртуальная реальность культура

Посмотреть выставку Узбекистана в Париже теперь можно виртуально

15:26 10.05.2023
© Фонд развития искусств и культуры УзбекистанаФонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей".
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
© Фонд развития искусств и культуры Узбекистана
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Фонд развития культуры и искусства республики совместно с Uzbekistan-360 представили виртуальный тур по выставке, посвященной культурному и историческому наследию Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Выставку “Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей”, которая прошла в музее Лувр в Париже, теперь можно посетить виртуально, сообщает пресс-служба Фонда развития культуры и искусства.
© Фонд развития искусств и культуры УзбекистанаФонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей".
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей".
© Фонд развития искусств и культуры Узбекистана
Экспозиция включала более 130 предметов из собраний музеев республики. Выставка пользовалась большой популярностью: с момента открытия — 23 ноября 2022 года до 6 марта 2023 года ее посетило более 260 тыс. человек.
© Фонд развития искусств и культуры УзбекистанаФонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей".
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей. - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Фонд развития культуры и искусства Узбекистана совместно с Uzbekistan-360 представляют виртуальный тур по выставке "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечение караванных путей".
© Фонд развития искусств и культуры Узбекистана
Виртуальный тур позволит детально рассмотреть экспонаты.
Читайте также: Юные узбекистанцы будут бесплатно посещать музеи и выставки.
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