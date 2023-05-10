https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistan-sistema-vybory-deputaty-izmeneniya-ukaz-prezident-shavkat-mirziyoyev-34798860.html
В Узбекистане изменят систему выбора депутатов
В Узбекистане изменят систему выбора депутатов
В республике планируют ввести мажоритарно-пропорциональную (смешанную) избирательную систему формирования депутатского корпуса Законодательной палаты и местных кенгашей.
2023-05-10T12:55+0500
2023-05-10T12:55+0500
2023-05-10T12:55+0500
узбекистан
выборы
новая система
шавкат мирзиёев
указ
депутат
общество
законодательная палата олий мажлиса
кенгаш
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Узбекистан перейдет от пропорциональной избирательной системы к смешанной. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиеева.Формировать депутатский корпус Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей будут на мажоритарно-пропорциональной (смешанной) основе.В указе говорится, что это предложение палат парламента и политических партий.Законодательной палате рекомендовано в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий переход на избирательную систему на мажоритарно-пропорциональной основе.Ранее парламентские выборы в Узбекистане проводили по мажоритарной системе, когда избранными считали кандидатов, получивших большинство голосов избирателей в своих избирательных округах.Смешанная избирательная система повысит роль политических партий. В этом случае одну часть мандатов распределяют согласно пропорциональной системе (по партийным спискам), а другую — по мажоритарной (голосование за кандидата).Читайте также: В Узбекистане началась избирательная кампания по досрочным выборам президента — ЦИК
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узбекистан выборы новая система шавкат мирзиёев указ депутат законодательная палата олий мажлиса кенгаш
узбекистан выборы новая система шавкат мирзиёев указ депутат законодательная палата олий мажлиса кенгаш
В Узбекистане изменят систему выбора депутатов
В республике планируют ввести мажоритарно-пропорциональную (смешанную) избирательную систему формирования депутатского корпуса Законодательной палаты и местных кенгашей.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Узбекистан перейдет от пропорциональной избирательной системы к смешанной. Об этом говорится в указе
президента Шавката Мирзиеева.
Формировать депутатский корпус Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей будут на мажоритарно-пропорциональной (смешанной) основе.
В указе говорится, что это предложение палат парламента и политических партий.
Законодательной палате рекомендовано в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий переход на избирательную систему на мажоритарно-пропорциональной основе.
Ранее парламентские выборы в Узбекистане проводили по мажоритарной системе, когда избранными считали кандидатов, получивших большинство голосов избирателей в своих избирательных округах.
Смешанная избирательная система повысит роль политических партий. В этом случае одну часть мандатов распределяют согласно пропорциональной системе (по партийным спискам), а другую — по мажоритарной (голосование за кандидата).