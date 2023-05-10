https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistan-sistema-vybory-deputaty-izmeneniya-ukaz-prezident-shavkat-mirziyoyev-34798860.html

В Узбекистане изменят систему выбора депутатов

В Узбекистане изменят систему выбора депутатов

В республике планируют ввести мажоритарно-пропорциональную (смешанную) избирательную систему формирования депутатского корпуса Законодательной палаты и местных кенгашей.

2023-05-10T12:55+0500

2023-05-10T12:55+0500

2023-05-10T12:55+0500

узбекистан

выборы

новая система

шавкат мирзиёев

указ

депутат

общество

законодательная палата олий мажлиса

кенгаш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/0a/22659770_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6bde8531f93e2745d8539675ab0c7e24.jpg

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Узбекистан перейдет от пропорциональной избирательной системы к смешанной. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиеева.Формировать депутатский корпус Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных кенгашей будут на мажоритарно-пропорциональной (смешанной) основе.В указе говорится, что это предложение палат парламента и политических партий.Законодательной палате рекомендовано в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий переход на избирательную систему на мажоритарно-пропорциональной основе.Ранее парламентские выборы в Узбекистане проводили по мажоритарной системе, когда избранными считали кандидатов, получивших большинство голосов избирателей в своих избирательных округах.Смешанная избирательная система повысит роль политических партий. В этом случае одну часть мандатов распределяют согласно пропорциональной системе (по партийным спискам), а другую — по мажоритарной (голосование за кандидата).Читайте также: В Узбекистане началась избирательная кампания по досрочным выборам президента — ЦИК

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан выборы новая система шавкат мирзиёев указ депутат законодательная палата олий мажлиса кенгаш