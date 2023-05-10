https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistan-nachalo-izbiratelnaya-kampaniya-dosrochnyy-vybor-prezident-sik-34795693.html

В Узбекистане началась избирательная кампания по досрочным выборам президента — ЦИК

В Узбекистане началась избирательная кампания по досрочным выборам президента — ЦИК

Выдвижение кандидатов в президенты Узбекистана начнется 17 мая и завершится 1 июня. 10.05.2023, Sputnik Узбекистан

2023-05-10T11:43+0500

2023-05-10T11:43+0500

2023-05-10T12:08+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента Узбекистана начнется 17 мая и завершится 1 июня, сообщает ЦИК.В соответствии с поправками в Избирательный кодекс, при назначении президентом Узбекистана досрочных выборов главы государства сроки осуществления мероприятий по их подготовке и проведению устанавливаются Центризбиркомом.Согласно избирательному законодательству, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании. До 15 мая политические партии должны подать в ЦИК документы для участия в выборах.Окружные избирательные комиссии будут финансироваться до 21 мая, политические партии — до 8 июня.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Читайте также:

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