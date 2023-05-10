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https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistan-surxandarya-kashkadarya-mobilnyy-detskiy-sad-avtobus-proyekt-aqlvoy-34828957.html
Мобильные детсады доехали еще до нескольких отдаленных районов Узбекистана
Мобильные детсады доехали еще до нескольких отдаленных районов Узбекистана
Специально оборудованные автобусы Aqlvoy прибыли в Сурхандарьинскую и Кашкадарьинскую области.
2023-05-10T18:41+0500
2023-05-10T18:44+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
кашкадарьинская область
район
автобусы
детские сады
дошкольное образование
общество
проект
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. 7 Мобильных ДОО на базе автобусов появились на отдаленных территориях Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей, сообщает корреспондент Sputnik.За счет 4 передвижных детсадов ''Аклвой" в Сурхандарьинской области охватят дошкольным образованием 384 ребенка в 24 группах.3 автобуса Isuzu HC-40 находятся в Кукдалинском, Китабском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области.На этих территориях создали 6 мобильных групп, охватив дошкольной подготовкой 288 детей.Читайте также: Россия делится опытом дошкольного и школьного образования
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узбекистан сурхандарьинская область кашкадарьинская область район автобусы детские сады дошкольное образование проект общество
узбекистан сурхандарьинская область кашкадарьинская область район автобусы детские сады дошкольное образование проект общество

Мобильные детсады доехали еще до нескольких отдаленных районов Узбекистана

18:41 10.05.2023 (обновлено: 18:44 10.05.2023)
© пресс-служба агентство дошкольного образованияАвтобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
Автобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
© пресс-служба агентство дошкольного образования
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Специально оборудованные автобусы "Аклвой" прибыли в Сурхандарьинскую и Кашкадарьинскую области.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. 7 Мобильных ДОО на базе автобусов появились на отдаленных территориях Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей, сообщает корреспондент Sputnik.

“На покупку и оборудование данных автобусов выделили 4 млрд сумов. В них созданы все условия для обучения детей. У малышей даже в самых отдаленных и труднодоступных горных районах теперь есть возможность получить качественное дошкольное образование. Реализация проекта продолжается”, — рассказал начальник отдела Агентства дошкольного образования при МДШО Зафар Усанов.

© пресс-служба агентство дошкольного образованияАвтобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
Автобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Автобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
© пресс-служба агентство дошкольного образования
За счет 4 передвижных детсадов ''Аклвой" в Сурхандарьинской области охватят дошкольным образованием 384 ребенка в 24 группах.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияАвтобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
Автобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Автобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
© пресс-служба агентство дошкольного образования
3 автобуса Isuzu HC-40 находятся в Кукдалинском, Китабском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияАвтобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
Автобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
Автобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
© пресс-служба агентство дошкольного образования
На этих территориях создали 6 мобильных групп, охватив дошкольной подготовкой 288 детей.
Читайте также: Россия делится опытом дошкольного и школьного образования
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