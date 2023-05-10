Мобильные детсады доехали еще до нескольких отдаленных районов Узбекистана
18:41 10.05.2023 (обновлено: 18:44 10.05.2023)
© пресс-служба агентство дошкольного образованияАвтобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
© пресс-служба агентство дошкольного образования
Специально оборудованные автобусы "Аклвой" прибыли в Сурхандарьинскую и Кашкадарьинскую области.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. 7 Мобильных ДОО на базе автобусов появились на отдаленных территориях Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей, сообщает корреспондент Sputnik.
“На покупку и оборудование данных автобусов выделили 4 млрд сумов. В них созданы все условия для обучения детей. У малышей даже в самых отдаленных и труднодоступных горных районах теперь есть возможность получить качественное дошкольное образование. Реализация проекта продолжается”, — рассказал начальник отдела Агентства дошкольного образования при МДШО Зафар Усанов.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияАвтобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
Автобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
© пресс-служба агентство дошкольного образования
За счет 4 передвижных детсадов ''Аклвой" в Сурхандарьинской области охватят дошкольным образованием 384 ребенка в 24 группах.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияАвтобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
Автобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
© пресс-служба агентство дошкольного образования
3 автобуса Isuzu HC-40 находятся в Кукдалинском, Китабском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области.
© пресс-служба агентство дошкольного образованияАвтобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
Автобусы Aqlvoy доехали до Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей
© пресс-служба агентство дошкольного образования
На этих территориях создали 6 мобильных групп, охватив дошкольной подготовкой 288 детей.
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