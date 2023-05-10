Мобильные детсады доехали еще до нескольких отдаленных районов Узбекистана

“На покупку и оборудование данных автобусов выделили 4 млрд сумов. В них созданы все условия для обучения детей. У малышей даже в самых отдаленных и труднодоступных горных районах теперь есть возможность получить качественное дошкольное образование. Реализация проекта продолжается”, — рассказал начальник отдела Агентства дошкольного образования при МДШО Зафар Усанов.