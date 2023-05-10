https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistan-tashkent-restoran-pojar-tusheniye-mchs-34793273.html

В одном из ташкентских ресторанов произошел пожар

В одном из ташкентских ресторанов произошел пожар

В результате возгорания объекта общепита в Янгихаётском районе, повреждена его кровля, пострадавших и погибших нет

2023-05-10T10:12+0500

2023-05-10T10:12+0500

2023-05-10T10:12+0500

узбекистан

ташкент

ресторан

пожар

мчс узбекистана

общество

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Накануне в Янгихаётском районе Ташкента, на массиве Спутник-7 произошло возгорание в одном из неработающих ресторанов, сообщает пресс-служба МЧС.С момента поступления информации о возникновении пожара до его ликвидации прошло 29 минут. На место происшествия прибыли 5 пожарно-спасательных расчетов.В результате возгорания повреждена кровля ресторана площадью 100 кв. м. Пострадавших и погибших нет.В настоящее время устанавливают причины возгорания и размер материального ущерба.Читайте также: За что военнослужащим Узбекистана в Турции вручили медали

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