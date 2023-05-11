https://uz.sputniknews.ru/20230511/afisha-tashkent-vyhodnyye-13-maya-34853990.html

Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте

Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте

Фестиваль кофе и чая, выставка кошек и неделя моды. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

2023-05-11T17:58+0500

2023-05-11T17:58+0500

2023-05-11T17:58+0500

узбекистан

ташкент

афиша на выходные

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Суббота, 13 маяФестиваль музыки "Гроза"Слушателей ждут выступления местных музыкантов, молодых и независимых исполнителей, а также гостей, которые представят свое творчество на сцене летней площадки Дворца искусств "Туркистон".Время: 15.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 200-250 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−034−1755Концерт Elman`a и AndroРоссийские исполнители лейбла RAAVA Music выступят с концертной программой на сцене Ледового дворца Alpomish. Слушателей ждут хиты в исполнении Elman`a, Andro и других певцов.Время: 18.00Место: AlpomishСтоимость билетов: 200-400 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−171−8866, (+998) 95−171−6688Tashkent Coffee & Tea Fest 2023Второй Международный ташкентский фестиваль кофе и чая — Tashkent Coffee & Tea Festival 2023 соберет на своей площадке лучших бариста и специалистов по чаю, которые представят разновидности кофе, восточные сладости, а также проведут мастер-классы. Помимо этого, гостей ждет дегустация напитков, ярмарка и возможность приобрести франшизы популярных кофеен.Время: 9.00Место: Next - торгово-развлекательный комплексВход свободныйВыставка кошек "Весенний Мушуккент-2023"Участников ждет выставка кошек разных пород, розыгрыш призов, развлекательная программа и благотворительные акции в рамках мероприятия.Время: 10.00Место: Буюк Ипак Йули, 298Стоимость входа: 20 тыс. сумовКонцерт израильского саксофониста J.SevenМузыкант исполнит композицию из золотой коллекции мировых шедевров на сцене Дома кинематографистов. В концертной программе произведения Муслима Магомаева, Джо Дассена, Раймондо Паулса и других.Время: 19.00Место: Дом КинематографистовСтоимость билетов: 100 – 300 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 14 маяВыступление Сабины Мустаевой и Мансура ТашматоваПеред слушателями выступит молодая певица и победительница шоу "Голос" Сабина Мустаева и джаз-оркестр Государственной филармонии Республики Узбекистан под управлением Мансура Ташматова.Время: 19.30Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Вход свободныйАрт-базар в International hotelМастера-хунарманды представят свои изделия ручной работы на традиционной ярмарке. Посетители смогут приобрести ткани из Маргилана, изделия Риштанской керамики, ювелирные изделия из Бухары и многое другое.Время: 18.00Место: InterContinental Hotel TashkentВход свободныйUzbekistan Fashion WeekПосетителей ждет четвертый сезон Недели моды, где главной темой станет экологичная одежда и проблема быстрой моды. В рамках мероприятия пройдут показы отечественных и зарубежных дизайнеров, конференция, а также образовательный проект.Время: 12.00Место: площадь перед Национальной библиотекой имени А. Навои.Стоимость билетов: 200-500 тыс. сумов

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