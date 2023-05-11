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https://uz.sputniknews.ru/20230511/afisha-tashkent-vyhodnyye-13-maya-34853990.html
Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте
Фестиваль кофе и чая, выставка кошек и неделя моды. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
2023-05-11T17:58+0500
2023-05-11T17:58+0500
узбекистан
ташкент
афиша на выходные
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Суббота, 13 маяФестиваль музыки "Гроза"Слушателей ждут выступления местных музыкантов, молодых и независимых исполнителей, а также гостей, которые представят свое творчество на сцене летней площадки Дворца искусств "Туркистон".Время: 15.00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: 200-250 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 97−034−1755Концерт Elman`a и AndroРоссийские исполнители лейбла RAAVA Music выступят с концертной программой на сцене Ледового дворца Alpomish. Слушателей ждут хиты в исполнении Elman`a, Andro и других певцов.Время: 18.00Место: AlpomishСтоимость билетов: 200-400 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 95−171−8866, (+998) 95−171−6688Tashkent Coffee &amp; Tea Fest 2023Второй Международный ташкентский фестиваль кофе и чая — Tashkent Coffee &amp; Tea Festival 2023 соберет на своей площадке лучших бариста и специалистов по чаю, которые представят разновидности кофе, восточные сладости, а также проведут мастер-классы. Помимо этого, гостей ждет дегустация напитков, ярмарка и возможность приобрести франшизы популярных кофеен.Время: 9.00Место: Next - торгово-развлекательный комплексВход свободныйВыставка кошек "Весенний Мушуккент-2023"Участников ждет выставка кошек разных пород, розыгрыш призов, развлекательная программа и благотворительные акции в рамках мероприятия.Время: 10.00Место: Буюк Ипак Йули, 298Стоимость входа: 20 тыс. сумовКонцерт израильского саксофониста J.SevenМузыкант исполнит композицию из золотой коллекции мировых шедевров на сцене Дома кинематографистов. В концертной программе произведения Муслима Магомаева, Джо Дассена, Раймондо Паулса и других.Время: 19.00Место: Дом КинематографистовСтоимость билетов: 100 – 300 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 14 маяВыступление Сабины Мустаевой и Мансура ТашматоваПеред слушателями выступит молодая певица и победительница шоу "Голос" Сабина Мустаева и джаз-оркестр Государственной филармонии Республики Узбекистан под управлением Мансура Ташматова.Время: 19.30Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"Вход свободныйАрт-базар в International hotelМастера-хунарманды представят свои изделия ручной работы на традиционной ярмарке. Посетители смогут приобрести ткани из Маргилана, изделия Риштанской керамики, ювелирные изделия из Бухары и многое другое.Время: 18.00Место: InterContinental Hotel TashkentВход свободныйUzbekistan Fashion WeekПосетителей ждет четвертый сезон Недели моды, где главной темой станет экологичная одежда и проблема быстрой моды. В рамках мероприятия пройдут показы отечественных и зарубежных дизайнеров, конференция, а также образовательный проект.Время: 12.00Место: площадь перед Национальной библиотекой имени А. Навои.Стоимость билетов: 200-500 тыс. сумов
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узбекистан ташкент афиша на выходные куда сходить на выходных в ташкенте интересные мероприятия выставка фестиваль музыки концерт фестиваль музыки гроза дворец искусств туркистон elman andro ледовый дворец alpomish tashkent coffee & tea fest торгово-развлекательный комплекс next выставка кошек весенний мушуккент саксофонист j.seven сабина мустаева мансур ташматов арт-базар international hotel uzbekistan fashion week площадь национальная библиотека имени навои
узбекистан ташкент афиша на выходные куда сходить на выходных в ташкенте интересные мероприятия выставка фестиваль музыки концерт фестиваль музыки гроза дворец искусств туркистон elman andro ледовый дворец alpomish tashkent coffee & tea fest торгово-развлекательный комплекс next выставка кошек весенний мушуккент саксофонист j.seven сабина мустаева мансур ташматов арт-базар international hotel uzbekistan fashion week площадь национальная библиотека имени навои

Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте

17:58 11.05.2023
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкМодель демонстрируют одежду на показе в рамках Московской недели моды на ВДНХ в Москве
Модель демонстрируют одежду на показе в рамках Московской недели моды на ВДНХ в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2023
© Sputnik / Vladimir Vyatkin
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Фестиваль кофе и чая, выставка кошек и неделя моды. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.

Суббота, 13 мая

Фестиваль музыки "Гроза"
Слушателей ждут выступления местных музыкантов, молодых и независимых исполнителей, а также гостей, которые представят свое творчество на сцене летней площадки Дворца искусств "Туркистон".
Время: 15.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 200-250 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−034−1755
Концерт Elman`a и Andro
Российские исполнители лейбла RAAVA Music выступят с концертной программой на сцене Ледового дворца Alpomish. Слушателей ждут хиты в исполнении Elman`a, Andro и других певцов.
Время: 18.00
Место: Alpomish
Стоимость билетов: 200-400 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−171−8866, (+998) 95−171−6688
Tashkent Coffee & Tea Fest 2023
Второй Международный ташкентский фестиваль кофе и чая — Tashkent Coffee & Tea Festival 2023 соберет на своей площадке лучших бариста и специалистов по чаю, которые представят разновидности кофе, восточные сладости, а также проведут мастер-классы. Помимо этого, гостей ждет дегустация напитков, ярмарка и возможность приобрести франшизы популярных кофеен.
Время: 9.00
Место: Next - торгово-развлекательный комплекс
Вход свободный
Выставка кошек "Весенний Мушуккент-2023"
Участников ждет выставка кошек разных пород, розыгрыш призов, развлекательная программа и благотворительные акции в рамках мероприятия.
Время: 10.00
Место: Буюк Ипак Йули, 298
Стоимость входа: 20 тыс. сумов
Концерт израильского саксофониста J.Seven
Музыкант исполнит композицию из золотой коллекции мировых шедевров на сцене Дома кинематографистов. В концертной программе произведения Муслима Магомаева, Джо Дассена, Раймондо Паулса и других.
Время: 19.00
Место: Дом Кинематографистов
Стоимость билетов: 100 – 300 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072

Воскресенье, 14 мая

Выступление Сабины Мустаевой и Мансура Ташматова
Перед слушателями выступит молодая певица и победительница шоу "Голос" Сабина Мустаева и джаз-оркестр Государственной филармонии Республики Узбекистан под управлением Мансура Ташматова.
Время: 19.30
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Арт-базар в International hotel
Мастера-хунарманды представят свои изделия ручной работы на традиционной ярмарке. Посетители смогут приобрести ткани из Маргилана, изделия Риштанской керамики, ювелирные изделия из Бухары и многое другое.
Время: 18.00
Место: InterContinental Hotel Tashkent
Вход свободный
Uzbekistan Fashion Week
Посетителей ждет четвертый сезон Недели моды, где главной темой станет экологичная одежда и проблема быстрой моды. В рамках мероприятия пройдут показы отечественных и зарубежных дизайнеров, конференция, а также образовательный проект.
Время: 12.00
Место: площадь перед Национальной библиотекой имени А. Навои.
Стоимость билетов: 200-500 тыс. сумов
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