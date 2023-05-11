Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте
© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанкМодель демонстрируют одежду на показе в рамках Московской недели моды на ВДНХ в Москве
© Sputnik / Vladimir Vyatkin/
Фестиваль кофе и чая, выставка кошек и неделя моды. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 13 мая
Фестиваль музыки "Гроза"
Слушателей ждут выступления местных музыкантов, молодых и независимых исполнителей, а также гостей, которые представят свое творчество на сцене летней площадки Дворца искусств "Туркистон".
Время: 15.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 200-250 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−034−1755
Время: 15.00
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: 200-250 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 97−034−1755
Концерт Elman`a и Andro
Российские исполнители лейбла RAAVA Music выступят с концертной программой на сцене Ледового дворца Alpomish. Слушателей ждут хиты в исполнении Elman`a, Andro и других певцов.
Время: 18.00
Место: Alpomish
Стоимость билетов: 200-400 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−171−8866, (+998) 95−171−6688
Российские исполнители лейбла RAAVA Music выступят с концертной программой на сцене Ледового дворца Alpomish. Слушателей ждут хиты в исполнении Elman`a, Andro и других певцов.
Время: 18.00
Место: Alpomish
Стоимость билетов: 200-400 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 95−171−8866, (+998) 95−171−6688
Tashkent Coffee & Tea Fest 2023
Второй Международный ташкентский фестиваль кофе и чая — Tashkent Coffee & Tea Festival 2023 соберет на своей площадке лучших бариста и специалистов по чаю, которые представят разновидности кофе, восточные сладости, а также проведут мастер-классы. Помимо этого, гостей ждет дегустация напитков, ярмарка и возможность приобрести франшизы популярных кофеен.
Время: 9.00
Место: Next - торгово-развлекательный комплекс
Вход свободный
Второй Международный ташкентский фестиваль кофе и чая — Tashkent Coffee & Tea Festival 2023 соберет на своей площадке лучших бариста и специалистов по чаю, которые представят разновидности кофе, восточные сладости, а также проведут мастер-классы. Помимо этого, гостей ждет дегустация напитков, ярмарка и возможность приобрести франшизы популярных кофеен.
Время: 9.00
Место: Next - торгово-развлекательный комплекс
Вход свободный
Выставка кошек "Весенний Мушуккент-2023"
Участников ждет выставка кошек разных пород, розыгрыш призов, развлекательная программа и благотворительные акции в рамках мероприятия.
Время: 10.00
Место: Буюк Ипак Йули, 298
Стоимость входа: 20 тыс. сумов
Участников ждет выставка кошек разных пород, розыгрыш призов, развлекательная программа и благотворительные акции в рамках мероприятия.
Время: 10.00
Место: Буюк Ипак Йули, 298
Стоимость входа: 20 тыс. сумов
Концерт израильского саксофониста J.Seven
Музыкант исполнит композицию из золотой коллекции мировых шедевров на сцене Дома кинематографистов. В концертной программе произведения Муслима Магомаева, Джо Дассена, Раймондо Паулса и других.
Время: 19.00
Место: Дом Кинематографистов
Стоимость билетов: 100 – 300 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Музыкант исполнит композицию из золотой коллекции мировых шедевров на сцене Дома кинематографистов. В концертной программе произведения Муслима Магомаева, Джо Дассена, Раймондо Паулса и других.
Время: 19.00
Место: Дом Кинематографистов
Стоимость билетов: 100 – 300 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Воскресенье, 14 мая
Выступление Сабины Мустаевой и Мансура Ташматова
Перед слушателями выступит молодая певица и победительница шоу "Голос" Сабина Мустаева и джаз-оркестр Государственной филармонии Республики Узбекистан под управлением Мансура Ташматова.
Время: 19.30
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Перед слушателями выступит молодая певица и победительница шоу "Голос" Сабина Мустаева и джаз-оркестр Государственной филармонии Республики Узбекистан под управлением Мансура Ташматова.
Время: 19.30
Место: Дворец международных форумов "Узбекистан"
Вход свободный
Арт-базар в International hotel
Мастера-хунарманды представят свои изделия ручной работы на традиционной ярмарке. Посетители смогут приобрести ткани из Маргилана, изделия Риштанской керамики, ювелирные изделия из Бухары и многое другое.
Время: 18.00
Место: InterContinental Hotel Tashkent
Вход свободный
Мастера-хунарманды представят свои изделия ручной работы на традиционной ярмарке. Посетители смогут приобрести ткани из Маргилана, изделия Риштанской керамики, ювелирные изделия из Бухары и многое другое.
Время: 18.00
Место: InterContinental Hotel Tashkent
Вход свободный
Uzbekistan Fashion Week
Посетителей ждет четвертый сезон Недели моды, где главной темой станет экологичная одежда и проблема быстрой моды. В рамках мероприятия пройдут показы отечественных и зарубежных дизайнеров, конференция, а также образовательный проект.
Время: 12.00
Место: площадь перед Национальной библиотекой имени А. Навои.
Стоимость билетов: 200-500 тыс. сумов
Посетителей ждет четвертый сезон Недели моды, где главной темой станет экологичная одежда и проблема быстрой моды. В рамках мероприятия пройдут показы отечественных и зарубежных дизайнеров, конференция, а также образовательный проект.
Время: 12.00
Место: площадь перед Национальной библиотекой имени А. Навои.
Стоимость билетов: 200-500 тыс. сумов