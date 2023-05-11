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https://uz.sputniknews.ru/20230511/uzbekistan-tashkent-festival-chay-kofye-may-2023-34851958.html
В Ташкенте пройдет фестиваль кофе и чая — подробности
В Ташкенте пройдет фестиваль кофе и чая — подробности
В программе мероприятия, которое объединит историю,культуру и искусство — дегустации, ярмарки, мастер-классы, чемпионат бариста и барменов.
2023-05-11T17:43+0500
2023-05-11T17:44+0500
узбекистан
ташкент
фестиваль
кофе
чай
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте, в “NEXT MALL SKM” 12 — 14 мая пройдет II фестиваль кофе и чая — “Tashkent Coffee &amp; Tea Festival 2023", сообщает корреспондент Sputnik.Организаторы фестиваля — Объединение Фестивалей Makon и Ташкентский Дом Бармена при содействии ряда государственных и негосударственных организаций.Гости смогут попробовать авторские напитки: кофе, чай, лимонады, какао, смузи, восточные сладости, а также купить зерна от лучших обжарщиков.Отдельное внимание уделят традициям узбекского чаепития.У начинающих предпринимателей будет возможность приобрести франшизу (право на открытие бизнеса под известным брендом) и открыть собственную кофейню.В рамках фестиваля пройдут тематические семинары, лекции и мастер-классы.Также планируют организовать чемпионат среди бариста и барменов. Победитель сможет участвовать в топовом соревновании в Италии.Ранее мы рассказали, как кофе влияет на организм женщины.
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узбекистан ташкент фестиваль кофе чай культура общество
узбекистан ташкент фестиваль кофе чай культура общество

В Ташкенте пройдет фестиваль кофе и чая — подробности

17:43 11.05.2023 (обновлено: 17:44 11.05.2023)
© Depositphotos.com / Oleg ZhukovКофе в чашке
Кофе в чашке - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2023
© Depositphotos.com / Oleg Zhukov
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В программе мероприятия, которое объединит историю, культуру и искусство, — дегустации, ярмарки, мастер-классы, чемпионат бариста и барменов.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте, в “NEXT MALL SKM” 12 — 14 мая пройдет II фестиваль кофе и чая — “Tashkent Coffee & Tea Festival 2023", сообщает корреспондент Sputnik.
© Pexels / Anna PouТравяной чай
Травяной чай - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2023
Травяной чай
© Pexels / Anna Pou
Организаторы фестиваля — Объединение Фестивалей Makon и Ташкентский Дом Бармена при содействии ряда государственных и негосударственных организаций.
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкФестиваль чая и кофе
VIII Выставка-ярмарка Всемирный фестиваль чая и кофе - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2023
Фестиваль чая и кофе
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Гости смогут попробовать авторские напитки: кофе, чай, лимонады, какао, смузи, восточные сладости, а также купить зерна от лучших обжарщиков.
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКофейные зерна после процесса обжарки
Кофейные зерна после процесса обжарки - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2023
Кофейные зерна после процесса обжарки
© Sputnik / Евгений Биятов
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Отдельное внимание уделят традициям узбекского чаепития.
© Sputnik / Александр Калинин / Перейти в фотобанкЧай, иллюстративное фото
Чай, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2023
Чай, иллюстративное фото
© Sputnik / Александр Калинин
/
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У начинающих предпринимателей будет возможность приобрести франшизу (право на открытие бизнеса под известным брендом) и открыть собственную кофейню.
В рамках фестиваля пройдут тематические семинары, лекции и мастер-классы.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2023
Повседневная жизнь
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
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Также планируют организовать чемпионат среди бариста и барменов. Победитель сможет участвовать в топовом соревновании в Италии.
Ранее мы рассказали, как кофе влияет на организм женщины.
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