https://uz.sputniknews.ru/20230511/uzbekistan-tashkent-festival-chay-kofye-may-2023-34851958.html
В Ташкенте пройдет фестиваль кофе и чая — подробности
В Ташкенте пройдет фестиваль кофе и чая — подробности
В программе мероприятия, которое объединит историю,культуру и искусство — дегустации, ярмарки, мастер-классы, чемпионат бариста и барменов.
2023-05-11T17:43+0500
2023-05-11T17:43+0500
2023-05-11T17:44+0500
узбекистан
ташкент
фестиваль
кофе
чай
культура
общество
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте, в “NEXT MALL SKM” 12 — 14 мая пройдет II фестиваль кофе и чая — “Tashkent Coffee & Tea Festival 2023", сообщает корреспондент Sputnik.Организаторы фестиваля — Объединение Фестивалей Makon и Ташкентский Дом Бармена при содействии ряда государственных и негосударственных организаций.Гости смогут попробовать авторские напитки: кофе, чай, лимонады, какао, смузи, восточные сладости, а также купить зерна от лучших обжарщиков.Отдельное внимание уделят традициям узбекского чаепития.У начинающих предпринимателей будет возможность приобрести франшизу (право на открытие бизнеса под известным брендом) и открыть собственную кофейню.В рамках фестиваля пройдут тематические семинары, лекции и мастер-классы.Также планируют организовать чемпионат среди бариста и барменов. Победитель сможет участвовать в топовом соревновании в Италии.Ранее мы рассказали, как кофе влияет на организм женщины.
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узбекистан ташкент фестиваль кофе чай культура общество
узбекистан ташкент фестиваль кофе чай культура общество
В Ташкенте пройдет фестиваль кофе и чая — подробности
17:43 11.05.2023 (обновлено: 17:44 11.05.2023)
В программе мероприятия, которое объединит историю, культуру и искусство, — дегустации, ярмарки, мастер-классы, чемпионат бариста и барменов.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ташкенте, в “NEXT MALL SKM” 12 — 14 мая пройдет II фестиваль кофе и чая — “Tashkent Coffee & Tea Festival 2023", сообщает корреспондент Sputnik.
Организаторы фестиваля — Объединение Фестивалей Makon и Ташкентский Дом Бармена при содействии ряда государственных и негосударственных организаций.
Гости смогут попробовать авторские напитки: кофе, чай, лимонады, какао, смузи, восточные сладости, а также купить зерна от лучших обжарщиков.
Отдельное внимание уделят традициям узбекского чаепития.
У начинающих предпринимателей будет возможность приобрести франшизу (право на открытие бизнеса под известным брендом) и открыть собственную кофейню.
В рамках фестиваля пройдут тематические семинары, лекции и мастер-классы.
Также планируют организовать чемпионат среди бариста и барменов. Победитель сможет участвовать в топовом соревновании в Италии.