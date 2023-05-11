https://uz.sputniknews.ru/20230511/data-dosrochno-golosovaniye-vybory-prezident-uzbekistan-34843365.html
Стало известно, когда можно досрочно проголосовать на выборах президента Узбекистана
Стало известно, когда можно досрочно проголосовать на выборах президента Узбекистана
Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до них
2023-05-11T14:02+0500
2023-05-11T14:02+0500
2023-05-11T14:08+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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выборы президента
президентские выборы в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана пройдет с 28 июня по 5 июля. Это предусмотрено календарным планом, утвержденным соответствующим решением ЦИК.Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до них.Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, может проголосовать досрочно. Для этого на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т.п.) он получает избирательный бюллетень у соответствующей участковой избирательной комиссии. В присутствии не менее двух ее членов избиратель расписывается в получении бюллетеня в списке избирателей.Напомним, что досрочные президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. ЦИК начала подготовку к досрочным выборам президента Узбекистана на основании требований, установленных законом. Избирательная кампания по досрочным выборам президента Узбекистана стартовала 10 мая.Политические партии должны выдвинуть кандидатов в президенты в период с 17 мая по 1 июня.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
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узбекистан досрочные выборы президент голосование календарный план 28 июня 5 июля избиратель избирательная комиссия
узбекистан досрочные выборы президент голосование календарный план 28 июня 5 июля избиратель избирательная комиссия
Стало известно, когда можно досрочно проголосовать на выборах президента Узбекистана
14:02 11.05.2023 (обновлено: 14:08 11.05.2023)
Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до них.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана пройдет с 28 июня по 5 июля. Это предусмотрено календарным планом, утвержденным соответствующим решением ЦИК
.
Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до них.
Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, может проголосовать досрочно. Для этого на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т.п.) он получает избирательный бюллетень у соответствующей участковой избирательной комиссии. В присутствии не менее двух ее членов избиратель расписывается в получении бюллетеня в списке избирателей.
Напомним, что досрочные президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. ЦИК начала подготовку к досрочным выборам президента Узбекистана на основании требований, установленных законом.
Избирательная кампания по досрочным выборам президента Узбекистана стартовала 10 мая.
Политические партии должны выдвинуть кандидатов в президенты в период с 17 мая по 1 июня.
Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал указ о проведении
досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.