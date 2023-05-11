https://uz.sputniknews.ru/20230511/data-dosrochno-golosovaniye-vybory-prezident-uzbekistan-34843365.html

Стало известно, когда можно досрочно проголосовать на выборах президента Узбекистана

Стало известно, когда можно досрочно проголосовать на выборах президента Узбекистана

Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до них

2023-05-11T14:02+0500

2023-05-11T14:02+0500

2023-05-11T14:08+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана пройдет с 28 июня по 5 июля. Это предусмотрено календарным планом, утвержденным соответствующим решением ЦИК.Досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до них.Избиратель, не имеющий возможности в день выборов находиться по месту своего жительства, может проголосовать досрочно. Для этого на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т.п.) он получает избирательный бюллетень у соответствующей участковой избирательной комиссии. В присутствии не менее двух ее членов избиратель расписывается в получении бюллетеня в списке избирателей.Напомним, что досрочные президентские выборы в Узбекистане назначены на 9 июля. ЦИК начала подготовку к досрочным выборам президента Узбекистана на основании требований, установленных законом. Избирательная кампания по досрочным выборам президента Узбекистана стартовала 10 мая.Политические партии должны выдвинуть кандидатов в президенты в период с 17 мая по 1 июня.Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.

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