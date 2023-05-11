https://uz.sputniknews.ru/20230511/kitay-sammit-turizm-uzbekistan-samarkand-prezentatsiya-34840470.html
Туристический потенциал Самарканда представили в Китае
Туристический потенциал Самарканда представили в Китае
Делегация Самарканда участвует в саммите Всемирной федерации туристических городов — WTCF.
2023-05-11T11:00+0500
2023-05-11T11:00+0500
2023-05-11T11:00+0500
узбекистан
самарканд
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саммит
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китай
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. О туристическом потенциале Самарканда, условиях, созданных для туристов, рассказали на брифинге в ходе саммита Всемирной федерации туристических городов – WTCF, сообщает Министерство культуры и туризма.В саммите, который проходит в китайском городе Чангше, участвуют представители 159 туристических городов из 83 стран мира. В составе делегации Узбекистана — представители Главного управления туризма и культурного наследия и администрации Самаркандской области.Всемирная федерация туристических городов (WTCF) основана в 2012 году известными туристическими городами и организациями. Самарканд впервые участвовал в саммите WTCF в качестве гостя в 2018 году, после чего стал членом данной организации.Читайте также: Welcome to Uzbekistan: по миру запустили грузовики с рекламой республики
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узбекистан самарканд туризм саммит презентация китай общество
узбекистан самарканд туризм саммит презентация китай общество
Туристический потенциал Самарканда представили в Китае
Делегация Самарканда участвует в саммите Всемирной федерации туристических городов - WTCF.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
О туристическом потенциале Самарканда, условиях, созданных для туристов, рассказали на брифинге в ходе саммита Всемирной федерации туристических городов – WTCF, сообщает Министерство культуры и туризма.
В саммите, который проходит в китайском городе Чангше, участвуют представители 159 туристических городов из 83 стран мира. В составе делегации Узбекистана — представители Главного управления туризма и культурного наследия и администрации Самаркандской области.
Всемирная федерация туристических городов (WTCF) основана в 2012 году известными туристическими городами и организациями. Самарканд впервые участвовал в саммите WTCF в качестве гостя в 2018 году, после чего стал членом данной организации.