https://uz.sputniknews.ru/20230511/kivi-polza-vitamin-vrach-diyetolog-rekomendatsiya-34806084.html
Диетолог рассказала о суперсвойствах киви
Диетолог рассказала о суперсвойствах киви
Один плод содержит три-четыре суточных дозы витамина С.
2023-05-11T07:00+0500
2023-05-11T07:00+0500
2023-05-11T07:00+0500
это интересно
киви
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Об удивительном свойстве киви рассказала врач-диетолог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.По ее словам, этот продукт сразу на три-четыре дня решает проблему обеспечения организма жизненно важным питательным веществом.Также она отметила, что ферменты в составе этого плода благотворно влияют на пищеварение.Также она добавила, что пищеварение в целом стимулируют органические кислоты и клетчатка, которые тоже есть в киви.Читайте также: Собираемся на природу: что взять с собой из еды
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киви полезные свойства витамины зож здоровье мнение эксперта общество
киви полезные свойства витамины зож здоровье мнение эксперта общество
Диетолог рассказала о суперсвойствах киви
Один плод содержит три-четыре суточных дозы витамина С.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Об удивительном свойстве киви рассказала врач-диетолог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.
По ее словам, этот продукт сразу на три-четыре дня решает проблему обеспечения организма жизненно важным питательным веществом.
"Киви — это практически бомба по витамину C. Там превышение нормы идет в три-четыре раза. Если съесть одно киви, то можно три дня ничего не делать — не есть апельсины и другие цитрусовые, не есть другие ягоды, фрукты и овощи, содержащие витамин С", — объяснила Дианова.
Также она отметила, что ферменты в составе этого плода благотворно влияют на пищеварение.
"В киви есть ферменты, которые улучшают пищеварение за счет расщепления белка. Если добавить киви к блюду, в котором есть "тяжелое" мясо в кусках, то будет классно. Киви поможет желудку быстрее переварить такую пищу, — указала диетолог.
Также она добавила, что пищеварение в целом стимулируют органические кислоты и клетчатка, которые тоже есть в киви.