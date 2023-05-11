https://uz.sputniknews.ru/20230511/kivi-polza-vitamin-vrach-diyetolog-rekomendatsiya-34806084.html

Диетолог рассказала о суперсвойствах киви

Диетолог рассказала о суперсвойствах киви

Один плод содержит три-четыре суточных дозы витамина С.

2023-05-11T07:00+0500

2023-05-11T07:00+0500

2023-05-11T07:00+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Об удивительном свойстве киви рассказала врач-диетолог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.По ее словам, этот продукт сразу на три-четыре дня решает проблему обеспечения организма жизненно важным питательным веществом.Также она отметила, что ферменты в составе этого плода благотворно влияют на пищеварение.Также она добавила, что пищеварение в целом стимулируют органические кислоты и клетчатка, которые тоже есть в киви.Читайте также: Собираемся на природу: что взять с собой из еды

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