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Молоко и печенье: почему такое сочетание продуктов на ночь может быть опасно
Молоко и печенье: почему такое сочетание продуктов на ночь может быть опасно
Диетолог: при диабете, а также избыточной массе тела употреблять печенье с молоком перед сном не рекомендуется.
2023-05-11T22:00+0500
2023-05-11T22:00+0500
2023-05-11T22:00+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Молоко с печеньем на ночь улучшают настроение и помогают заснуть, но некоторым людям такой ужин может навредить, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.Теплое молоко с печеньем часто предлагают перед сном трех-четырехлетним детям. Многие взрослые тоже любят такое сочетание, потому что оно улучшает настроение и помогает заснуть.По словам диетолога, успокаивающим эффектом обладает одна из аминокислот в составе молока — триптофан. Особенность этого вещества — при кипячении молока собираться в пенку. Это нужно учитывать.Также она рассказала, почему многие любят на ночь пить молоко с печеньем.Однако, она подчеркнула, что такой ужин подходит далеко не всем. При диабете первого и второго типа, а также при избыточной массе тела лучше от него отказаться.Также она рассказала, что печенье замедляет усвоение кальция, независимо от того, из какой муки оно сделано.По словам специалиста, исправить ситуацию в данном случае поможет жирность молока: чем выше, тем лучше, поскольку кальций усваивается в сочетании с жирами.Читайте также: Чем лучше всего запивать шашлык
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еда зож здоровье питание мнение эксперта молоко продукты
Молоко и печенье: почему такое сочетание продуктов на ночь может быть опасно
Диетолог: при диабете, а также избыточной массе тела употреблять печенье с молоком перед сном не рекомендуется.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Молоко с печеньем на ночь улучшают настроение и помогают заснуть, но некоторым людям такой ужин может навредить, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik
.
Теплое молоко с печеньем часто предлагают перед сном трех-четырехлетним детям. Многие взрослые тоже любят такое сочетание, потому что оно улучшает настроение и помогает заснуть.
По словам диетолога, успокаивающим эффектом обладает одна из аминокислот в составе молока — триптофан. Особенность этого вещества — при кипячении молока собираться в пенку. Это нужно учитывать.
"Молоко является источником триптофана, но только если с кипяченого молока не снята пенка. Если сняли пенку, то и триптофан ушел. Поэтому, когда молоко кипятим, его надо венчиком взбивать. А триптофан — это предшественник серотонина — гормона радости, или спокойствия, если говорить о вечернем времени", — объяснила Белоусова.
Также она рассказала, почему многие любят на ночь пить молоко с печеньем.
"Печенье — это кулинарный антидепрессант, как и другие сладости. Поэтому молоко в сочетании с печеньем — идеальный вариант, который дает хороший успокаивающий и даже несколько снотворный эффект", — объяснила диетолог.
Однако, она подчеркнула, что такой ужин подходит далеко не всем. При диабете первого и второго типа, а также при избыточной массе тела лучше от него отказаться.
"Те, у кого диабет первого типа, вынуждены контролировать уровень инсулина, а молоко в сочетании с печеньем обязательно даст повышение уровня глюкозы, то есть понадобится терапию подправлять. Людям с диабетом второго типа, как и людям, страдающим избытком массы тела и ожирением, такое сочетание может дать абсолютно объяснимый набор килограммов, если регулярно ужинать печеньем с молоком. Молоко не очень калорийно, а вот печенье калорийно, перед сном калории мы не тратим, и они преобразуются в жировую ткань", — добавила диетолог.
Также она рассказала, что печенье замедляет усвоение кальция, независимо от того, из какой муки оно сделано.
"Любая крупа, любые зерновые содержат вещества, ухудшающие усвоение кальция. Ночью кальций активно выводится из организма, поэтому диетологи рекомендуют выпивать стакан кефира или молока перед сном, чтобы прикрыть кальциевый провал. Но если мы добавляем к молоку печенье, то усвоение кальция нарушается”, — заключила Белоусова.
По словам специалиста, исправить ситуацию в данном случае поможет жирность молока: чем выше, тем лучше, поскольку кальций усваивается в сочетании с жирами.