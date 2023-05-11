https://uz.sputniknews.ru/20230511/moloko-pechenye-sochetaniye-noch-polza-protivopokazaniye-diyetolog-rekomendatsii-34842725.html

Молоко и печенье: почему такое сочетание продуктов на ночь может быть опасно

Молоко и печенье: почему такое сочетание продуктов на ночь может быть опасно

Диетолог: при диабете, а также избыточной массе тела употреблять печенье с молоком перед сном не рекомендуется.

2023-05-11T22:00+0500

2023-05-11T22:00+0500

2023-05-11T22:00+0500

это интересно

еда

зож

здоровье

питание

мнение эксперта

молоко

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/04/28775810_0:296:2590:1753_1920x0_80_0_0_8b3b514cbea73e2b387c97fda23ef892.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Молоко с печеньем на ночь улучшают настроение и помогают заснуть, но некоторым людям такой ужин может навредить, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik.Теплое молоко с печеньем часто предлагают перед сном трех-четырехлетним детям. Многие взрослые тоже любят такое сочетание, потому что оно улучшает настроение и помогает заснуть.По словам диетолога, успокаивающим эффектом обладает одна из аминокислот в составе молока — триптофан. Особенность этого вещества — при кипячении молока собираться в пенку. Это нужно учитывать.Также она рассказала, почему многие любят на ночь пить молоко с печеньем.Однако, она подчеркнула, что такой ужин подходит далеко не всем. При диабете первого и второго типа, а также при избыточной массе тела лучше от него отказаться.Также она рассказала, что печенье замедляет усвоение кальция, независимо от того, из какой муки оно сделано.По словам специалиста, исправить ситуацию в данном случае поможет жирность молока: чем выше, тем лучше, поскольку кальций усваивается в сочетании с жирами.Читайте также: Чем лучше всего запивать шашлык

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еда зож здоровье питание мнение эксперта молоко продукты