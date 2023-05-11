https://uz.sputniknews.ru/20230511/otmena-schet-faktur-pri-perevodah-34849495.html

При переводе с карты на карту не нужно будет оформлять счет-фактуру

При переводе с карты на карту не нужно будет оформлять счет-фактуру

Требование подавать в налоговые органы электронные счет-фактуры по переводам физических лиц отменил своим указом президент республики.

2023-05-11T20:03+0500

2023-05-11T20:03+0500

2023-05-11T20:03+0500

узбекистан

налоги

денежные переводы

указ

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Организации, осуществляющие денежные переводы между физическими лицами, больше не должны будут оформлять электронные счет-фактуры. Отмену этого требования предусматривает президентский указ от 8 мая "О первоочередных мерах по реализации Конституции в новой редакции".Напомним, С 1 мая 2023 года организации, осуществляющие денежные переводы между физическими лицами, обязаны оформлять и предоставлять налоговым органам электронную счет-фактуру за оказанные им услуги даже при нулевой комиссии.Однако это требование противоречит статьям 41, 65–67 Конституции в новой редакции и было отменено президентским указом. Сделано это для того, чтобы надежно защитить имущественные права граждан и предотвратить ограничение этих прав и необоснованное вмешательство в имущественные отношения, поскольку эти сведения являются банковской тайной.Как мы писали ранее, согласно этому же указу, узбекистанские школьники смогут бесплатно посещать музеи и выставки.

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Мунаввар Разакова

узбекистан указ президента о первоочередных мерах по реализации конституции в новой редакции конституционная реформа электронные счет-фактуры переводы физических лиц p2p отмена требования