https://uz.sputniknews.ru/20230511/uzbekistan-mebel-eksport-yanvar-mart-2023-god-statistika-34837170.html

Во сколько стран Узбекистан экспортировал мебель

Во сколько стран Узбекистан экспортировал мебель

Республика отправила мебельную продукцию в 14 стран. Лидером по закупкам стала Россия.

2023-05-11T10:07+0500

2023-05-11T10:07+0500

2023-05-11T10:07+0500

узбекистан

экспорт

мебель

статистика

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россия

закупка

лидер

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. За январь — март 2023 года Узбекистан экспортировал мебельную продукцию в 14 зарубежных стран, на сумму $2,1 млн сообщает Агентство статистики.Лидеры по закупкам:Читайте также: Куда Узбекистан чаще экспортирует обувь

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