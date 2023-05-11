https://uz.sputniknews.ru/20230511/uzbekistan-mebel-eksport-yanvar-mart-2023-god-statistika-34837170.html
Во сколько стран Узбекистан экспортировал мебель
Во сколько стран Узбекистан экспортировал мебель
Республика отправила мебельную продукцию в 14 стран. Лидером по закупкам стала Россия.
2023-05-11T10:07+0500
2023-05-11T10:07+0500
2023-05-11T10:07+0500
узбекистан
экспорт
мебель
статистика
экономика
россия
закупка
лидер
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. За январь — март 2023 года Узбекистан экспортировал мебельную продукцию в 14 зарубежных стран, на сумму $2,1 млн сообщает Агентство статистики.Лидеры по закупкам:Читайте также: Куда Узбекистан чаще экспортирует обувь
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узбекистан экспорт мебель статистика закупка лидер россия экономика
узбекистан экспорт мебель статистика закупка лидер россия экономика
Во сколько стран Узбекистан экспортировал мебель
Республика отправила мебельную продукцию в 14 стран. Лидером по закупкам стала Россия.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik
. За январь — март 2023 года Узбекистан экспортировал мебельную продукцию в 14 зарубежных стран, на сумму $2,1 млн сообщает Агентство статистики.