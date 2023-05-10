https://uz.sputniknews.ru/20230510/uzbekistan-chastota-eksport-obuv-34789491.html

Куда Узбекистан чаще экспортирует обувь

Куда Узбекистан чаще экспортирует обувь

Больше всего обуви за 3 месяца этого года Узбекистан экспортировал в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию

2023-05-10T09:17+0500

2023-05-10T09:17+0500

2023-05-10T10:43+0500

узбекистан

экспорт

экономика

обувь

казахстан

кыргызстан

таджикистан

россия

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В январе — марте 2023 года Узбекистан экспортировал 5 млн 700 тыс. пар обуви на сумму $10,2 млн в 11 зарубежных стран, сообщает Агентство статистики.Страны, в которые за три месяца Узбекистан экспортировал больше всего обуви:По данным агентства, объем экспорта обуви по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на $1,9 млн.Ранее Sputnik сообщал, что российская компания "Технолюкс" наладит в Узбекистане производство детской обуви.Представители компании уже изучили производственный потенциал, сырьевую базу и условия для ведения бизнеса. Иностранное предприятие прошло регистрацию в Узбекистане, сейчас выбирают подходящую локацию для размещения мощностей.На начальном этапе обувная фабрика будет выпускать 80 тыс. пар обуви в год с дальнейшим наращиванием объема до 110 — 120 тыс. пар. Основную часть производства составит детская обувь, но компания может расширить линейку продукции за счет женской обуви.Продукцию нового предприятия будут экспортировать в страны СНГ, в дальнейшем планируют выйти на рынки Европы.Читайте также:

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