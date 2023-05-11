https://uz.sputniknews.ru/20230511/v-almazarskom-rayone-vremenno-otklyuchat-gaz-34838859.html
В Алмазарском районе временно отключат газ
В Алмазарском районе временно отключат газ
Связано это с ремонтом дороги и переносом газопровода в более безопасное место.
2023-05-11T10:27+0500
2023-05-11T10:27+0500
2023-05-11T10:27+0500
узбекистан
ташкент
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газ
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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Временное отключение газа планируется в Алмазарском районе столицы.Связано это с ремонтом автодороги и переносом газопровода в более безопасное место, сообщили в пресс-службе ООО "Худудгаз Пойтахт".В связи с этим подачу природного газа потребителям временно приостановят 11 мая с 11.00 до 18.00.Газа не будет в 5 037 жилых домах в махаллях Ахил, Янги Тошкент, Пахта, Моярик, Гани Агзамова, Гуруч Арик. Без газа останутся и 36 оптовых потребителей.Читайте также: Солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств в Узбекистане
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узбекистан ташкент алмазарский район ремонт дороги келес йули перенос газопровода отключение газа махалли ахил янги тошкент пахта моярик гани агзамова гуруч ари
узбекистан ташкент алмазарский район ремонт дороги келес йули перенос газопровода отключение газа махалли ахил янги тошкент пахта моярик гани агзамова гуруч ари
В Алмазарском районе временно отключат газ
Связано это с ремонтом дороги и переносом газопровода в более безопасное место.
ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Временное отключение газа планируется в Алмазарском районе столицы.
Связано это с ремонтом автодороги и переносом газопровода в более безопасное место, сообщили
в пресс-службе ООО "Худудгаз Пойтахт".
"В связи с реконструкцией улицы Келес Йули Алмазарского района г. Ташкента управление газоснабжения "Алмазортумангаз" ООО "Худудгаз Пойтахт" планирует 11 мая 2023 года провести работы по выносу существующего подземного газопровода среднего давления Д-57 мм в безопасное место", — говорится в сообщении пресс-службы.
В связи с этим подачу природного газа потребителям временно приостановят 11 мая с 11.00 до 18.00.
Газа не будет в 5 037 жилых домах в махаллях Ахил, Янги Тошкент, Пахта, Моярик, Гани Агзамова, Гуруч Арик. Без газа останутся и 36 оптовых потребителей.