https://uz.sputniknews.ru/20230511/v-almazarskom-rayone-vremenno-otklyuchat-gaz-34838859.html

В Алмазарском районе временно отключат газ

В Алмазарском районе временно отключат газ

Связано это с ремонтом дороги и переносом газопровода в более безопасное место.

2023-05-11T10:27+0500

2023-05-11T10:27+0500

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узбекистан

ташкент

общество

газ

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ТАШКЕНТ, 11 мая – Sputnik. Временное отключение газа планируется в Алмазарском районе столицы.Связано это с ремонтом автодороги и переносом газопровода в более безопасное место, сообщили в пресс-службе ООО "Худудгаз Пойтахт".В связи с этим подачу природного газа потребителям временно приостановят 11 мая с 11.00 до 18.00.Газа не будет в 5 037 жилых домах в махаллях Ахил, Янги Тошкент, Пахта, Моярик, Гани Агзамова, Гуруч Арик. Без газа останутся и 36 оптовых потребителей.Читайте также: Солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тысяч домохозяйств в Узбекистане

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