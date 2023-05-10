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https://uz.sputniknews.ru/20230510/dvye-oblast-uzbekistan-rabota-solnechnaya-elektrostantsiya-34818003.html
Солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тыс. домохозяйств в Узбекистане
Солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тыс. домохозяйств в Узбекистане
Установленные в Навоийской и Самаркандской областях солнечные электростанции за 4 месяца выработали свыше 159 млн кВт/час электроэнергии
2023-05-10T16:14+0500
2023-05-10T16:37+0500
узбекистан
электростанция
электроэнергия
электричество
навоийская область
самаркандская область
солнечная электростанция
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Навоийской и Самаркандской областях заработали две солнечные фотоэлектростанции, каждая мощностью 100 МВт. Об этом сообщает Минэнерго.За 4 месяца они выработали 159 млн 564 тыс. кВт/час электроэнергии.Таким образом, сэкономлено 48 млн кубометров природного газа и предотвращены выбросы в атмосферу 67 тыс. тонн вредных газов.Читайте также:
узбекистан
навоийская область
самаркандская область
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узбекистан навоийская область самаркандская область электроэнергия солнечная электростанция мощность домохозяйство
узбекистан навоийская область самаркандская область электроэнергия солнечная электростанция мощность домохозяйство

Солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тыс. домохозяйств в Узбекистане

16:14 10.05.2023 (обновлено: 16:37 10.05.2023)
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСолнечные панели
Солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2023
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Установленные в Навоийской и Самаркандской областях солнечные электростанции за 4 месяца выработали 159 млн 564 тыс. кВт/час электроэнергии.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Навоийской и Самаркандской областях заработали две солнечные фотоэлектростанции, каждая мощностью 100 МВт. Об этом сообщает Минэнерго.
За 4 месяца они выработали 159 млн 564 тыс. кВт/час электроэнергии.

"Объем выработанной электрической энергии покрывает четырехмесячное потребление свыше 200 тысяч домохозяйств", — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, сэкономлено 48 млн кубометров природного газа и предотвращены выбросы в атмосферу 67 тыс. тонн вредных газов.
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