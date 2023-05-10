https://uz.sputniknews.ru/20230510/dvye-oblast-uzbekistan-rabota-solnechnaya-elektrostantsiya-34818003.html

Солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тыс. домохозяйств в Узбекистане

Солнечные панели обеспечили электричеством более 200 тыс. домохозяйств в Узбекистане

Установленные в Навоийской и Самаркандской областях солнечные электростанции за 4 месяца выработали свыше 159 млн кВт/час электроэнергии

2023-05-10T16:14+0500

2023-05-10T16:14+0500

2023-05-10T16:37+0500

узбекистан

электростанция

электроэнергия

электричество

навоийская область

самаркандская область

солнечная электростанция

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Навоийской и Самаркандской областях заработали две солнечные фотоэлектростанции, каждая мощностью 100 МВт. Об этом сообщает Минэнерго.За 4 месяца они выработали 159 млн 564 тыс. кВт/час электроэнергии.Таким образом, сэкономлено 48 млн кубометров природного газа и предотвращены выбросы в атмосферу 67 тыс. тонн вредных газов.Читайте также:

узбекистан

навоийская область

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