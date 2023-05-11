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Горящие объекты неизвестного происхождения в небе над Японией — мнение астронома
Горящие объекты неизвестного происхождения в небе над Японией — мнение астронома
Горящие объекты над Окинавой могли быть обломками спутника
2023-05-11T15:47+0500
2023-05-11T15:47+0500
2023-05-11T15:47+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Горящие объекты неизвестного происхождения заметили вечером 10 мая в небе над японской префектурой Окинава, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TBS.Они появились около 20.30 по местному времени (14.30 мск).Портал Weathernews (крупнейший в мире негосударственный поставщик данных о погоде) отметил, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.В свою очередь, астроном Олег Угольников, рассказал РИА Новости, что горящие объекты в небе над японской Окинавой, могли быть обломками спутника.Ранее мы рассказывали об узбекской девушке —разработчице нано-спутника.
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япония в мире небо астрономия это интересно
япония в мире небо астрономия это интересно
Горящие объекты неизвестного происхождения в небе над Японией — мнение астронома
Неизвестные горящие объекты над японской Окинавой могли быть обломками спутника
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik
. Горящие объекты неизвестного происхождения заметили вечером 10 мая в небе над японской префектурой Окинава, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал TBS.
Они появились около 20.30 по местному времени (14.30 мск).
Портал Weathernews (крупнейший в мире негосударственный поставщик данных о погоде) отметил, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.
В свою очередь, астроном Олег Угольников, рассказал РИА Новости,
что горящие объекты в небе над японской Окинавой, могли быть обломками спутника.
"Это точно не комета, на метеор тоже не похоже. А вот отработавший спутник — вполне", — заявил Угольников.