https://uz.sputniknews.ru/20230511/yaponiya-okinava-nebo-ogon-obekty-astronom-mneniye-34848175.html

Горящие объекты неизвестного происхождения в небе над Японией — мнение астронома

Горящие объекты неизвестного происхождения в небе над Японией — мнение астронома

Горящие объекты над Окинавой могли быть обломками спутника

2023-05-11T15:47+0500

2023-05-11T15:47+0500

2023-05-11T15:47+0500

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Горящие объекты неизвестного происхождения заметили вечером 10 мая в небе над японской префектурой Окинава, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TBS.Они появились около 20.30 по местному времени (14.30 мск).Портал Weathernews (крупнейший в мире негосударственный поставщик данных о погоде) отметил, что траектория движения объектов была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.В свою очередь, астроном Олег Угольников, рассказал РИА Новости, что горящие объекты в небе над японской Окинавой, могли быть обломками спутника.Ранее мы рассказывали об узбекской девушке —разработчице нано-спутника.

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