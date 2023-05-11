https://uz.sputniknews.ru/20230511/zamglavy-mid-uzbekistan-vstrecha-posol-palestina-saudovskaya-araviya-34836558.html
Что обсудил замглавы МИД Узбекистана с послами Палестины и Саудовской Аравии
Что обсудил замглавы МИД Узбекистана с послами Палестины и Саудовской Аравии
В ходе встреч особое внимание стороны уделили взаимодействию в рамках ООН, ОИС и других международных организаций
2023-05-11T11:05+0500
2023-05-11T11:05+0500
2023-05-11T11:11+0500
узбекистан
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дипломаты
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев накануне встретился с послом Палестины Джавадом Мухаммадом Авадом, сообщает МИД республики. В тот же день прошла еще одна встреча — с послом Саудовской Аравии Юсуфом аль-Утайби. Бахромжон Аълоев обсудил с дипломатами перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, стороны обменялись мнениями по графику предстоящих контактов в различных форматах.Читайте также: Мирзиёев поддержал проекты саудовской компании
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узбекистан замглавы мид бахромжон аълоев посол палестина джавад мухаммад авад саудовская аравия юсуф аль-утайби сотрудничество
узбекистан замглавы мид бахромжон аълоев посол палестина джавад мухаммад авад саудовская аравия юсуф аль-утайби сотрудничество
Что обсудил замглавы МИД Узбекистана с послами Палестины и Саудовской Аравии
11:05 11.05.2023 (обновлено: 11:11 11.05.2023)
В ходе встреч особое внимание стороны уделили взаимодействию в рамках ООН, ОИС и других международных организаций.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев накануне встретился с послом Палестины Джавадом Мухаммадом Авадом, сообщает МИД
республики.
В тот же день прошла еще одна встреча — с послом Саудовской Аравии Юсуфом аль-Утайби.
Бахромжон Аълоев обсудил с дипломатами перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
"Отдельное внимание уделено взаимодействию сторон в рамках ООН, ОИС и других международных структур", — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по графику предстоящих контактов в различных форматах.