https://uz.sputniknews.ru/20230511/zamglavy-mid-uzbekistan-vstrecha-posol-palestina-saudovskaya-araviya-34836558.html

Что обсудил замглавы МИД Узбекистана с послами Палестины и Саудовской Аравии

Что обсудил замглавы МИД Узбекистана с послами Палестины и Саудовской Аравии

В ходе встреч особое внимание стороны уделили взаимодействию в рамках ООН, ОИС и других международных организаций

2023-05-11T11:05+0500

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узбекистан

сотрудничество

мид

мид узбекистана

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посол

палестина

саудовская аравия

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев накануне встретился с послом Палестины Джавадом Мухаммадом Авадом, сообщает МИД республики. В тот же день прошла еще одна встреча — с послом Саудовской Аравии Юсуфом аль-Утайби. Бахромжон Аълоев обсудил с дипломатами перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, стороны обменялись мнениями по графику предстоящих контактов в различных форматах.Читайте также: Мирзиёев поддержал проекты саудовской компании

узбекистан

палестина

саудовская аравия

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