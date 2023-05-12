https://uz.sputniknews.ru/20230512/britantsy-nedovolstvo-resheniye-rishi-sunak-postavka-rakety-vsu-prognoz-otvet-putin-34870319.html
"Путин разберет нас на части": британцы об ответе на поставку ВСУ дальнобойных ракет
"Путин разберет нас на части": британцы об ответе на поставку ВСУ дальнобойных ракет
Читатели DM прогнозируют, чем может обернуться решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
2023-05-12T14:34+0500
2023-05-12T14:34+0500
2023-05-12T14:34+0500
великобритания
газета
статья
украина
ракеты
вооружение
россия
владимир путин
дмитрий песков
кремль
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Читатели массовой ежедневной газеты Daily Mail оценили решение британских властей о поставке украинской армии дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает РИА Новости."Наше руководство потеряло рассудок и должно быть арестовано за создание угрозы стране и народу", — заявил один из участников дискуссии."Путин разберет нас на части. Скоро нам будет не до смеха", — предрек другой пользователь."Британия напрашивается на неприятности здесь", — подчеркнули в беседе."В ответ русские снесут правительственный квартал Лондона", — уверен один из читателей."Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове", — негодуют британцы.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил планы Соединенного Королевства поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам подобного оружия ВСУ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе от российских военных.Ранее мы писали, что российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению. Благодаря ему, боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
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великобритания газета статья читатели прогнозы риши сунак поставки дальнобойные ракеты сву украина путин ответ политика
великобритания газета статья читатели прогнозы риши сунак поставки дальнобойные ракеты сву украина путин ответ политика
"Путин разберет нас на части": британцы об ответе на поставку ВСУ дальнобойных ракет
Читатели Daily Mail прогнозируют, чем может обернуться решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Читатели массовой ежедневной газеты Daily Mail оценили решение британских властей о поставке украинской армии дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает РИА Новости.
"Наше руководство потеряло рассудок и должно быть арестовано за создание угрозы стране и народу", — заявил один из участников дискуссии.
"Путин разберет нас на части. Скоро нам будет не до смеха", — предрек другой пользователь.
"Британия напрашивается на неприятности здесь", — подчеркнули в беседе.
"В ответ русские снесут правительственный квартал Лондона", — уверен один из читателей.
"Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове", — негодуют британцы.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил планы Соединенного Королевства поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.
В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что Москва негативно относится к поставкам подобного оружия ВСУ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эти действия потребуют адекватного ответа в том числе от российских военных.
Ранее мы писали, что российское новейшее оружие сорвало планы Киева по контрнаступлению.
Благодаря ему, боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.