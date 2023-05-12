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Для чего энергетики из 16 стран соберутся в Ташкенте

Для чего энергетики из 16 стран соберутся в Ташкенте

Эксперты ознакомятся с приоритетными инвестиционными проектами Узбекистана, а также узнают о лучших практиках отрасли

2023-05-12T08:15+0500

2023-05-12T08:15+0500

2023-05-12T09:32+0500

узбекистан

энергетика

форум

нефть

газ

экономика

экономика

нефтегазовая отрасль

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В столице с 18 по 20 мая пройдет второй международный энергетический форум Узбекистана, организованный при поддержке правительства Узбекистана и министерства энергетики. Об этом сообщает Минэнерго.В нем примут участие специалисты из 16 стран. Представители зарубежных и узбекистанских компаний, а также международного экспертного сообщества обсудят актуальные темы энергетической отрасли.Кроме того, эксперты обсудят основные вызовы, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики и актуальные проблемы развития в таких отраслях, как газовая, нефтяная, угольная, нефтехимическая, электроэнергетическая, атомная и гидроэнергетика.В рамках форума также пройдут:На выставочных стендах представят образцы современного оборудования, промышленных материалов, сырья и услуг, в том числе предназначенные для локализации.Напомним, в конце апреля глава Тюменской области Александр Моор в интервью Sputnik рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана.Цель кластера, в который на данный момент входит 117 участников из 20 российских регионов — разрешать сложные высокотехнологические вызовы и задачи, стоящие перед предприятиями отрасли и искать технологические решения для импортозамещения. Кластер объединяет крупнейшие предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.

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