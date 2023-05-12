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Для чего энергетики из 16 стран соберутся в Ташкенте
Для чего энергетики из 16 стран соберутся в Ташкенте
Эксперты ознакомятся с приоритетными инвестиционными проектами Узбекистана, а также узнают о лучших практиках отрасли
2023-05-12T08:15+0500
2023-05-12T08:15+0500
2023-05-12T09:32+0500
узбекистан
энергетика
форум
нефть
газ
экономика
экономика
нефтегазовая отрасль
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В столице с 18 по 20 мая пройдет второй международный энергетический форум Узбекистана, организованный при поддержке правительства Узбекистана и министерства энергетики. Об этом сообщает Минэнерго.В нем примут участие специалисты из 16 стран. Представители зарубежных и узбекистанских компаний, а также международного экспертного сообщества обсудят актуальные темы энергетической отрасли.Кроме того, эксперты обсудят основные вызовы, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики и актуальные проблемы развития в таких отраслях, как газовая, нефтяная, угольная, нефтехимическая, электроэнергетическая, атомная и гидроэнергетика.В рамках форума также пройдут:На выставочных стендах представят образцы современного оборудования, промышленных материалов, сырья и услуг, в том числе предназначенные для локализации.Напомним, в конце апреля глава Тюменской области Александр Моор в интервью Sputnik рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана.Цель кластера, в который на данный момент входит 117 участников из 20 российских регионов — разрешать сложные высокотехнологические вызовы и задачи, стоящие перед предприятиями отрасли и искать технологические решения для импортозамещения. Кластер объединяет крупнейшие предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.
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узбекистан международный энергетический форум инвестиционные проекты отрасли газовая нефтяная угольная нефтехимическая электроэнергетическая атомная гидроэнергетика выставка современное оборудование промышленные материалы сырье услуги локализация
узбекистан международный энергетический форум инвестиционные проекты отрасли газовая нефтяная угольная нефтехимическая электроэнергетическая атомная гидроэнергетика выставка современное оборудование промышленные материалы сырье услуги локализация
Для чего энергетики из 16 стран соберутся в Ташкенте
08:15 12.05.2023 (обновлено: 09:32 12.05.2023)
Эксперты ознакомятся с приоритетными инвестиционными проектами Узбекистана, а также узнают о лучших практиках отрасли.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
В столице с 18 по 20 мая пройдет второй международный энергетический форум Узбекистана, организованный при поддержке правительства Узбекистана и министерства энергетики. Об этом сообщает Минэнерго
.
В нем примут участие специалисты из 16 стран
.
Представители зарубежных и узбекистанских компаний, а также международного экспертного сообщества обсудят актуальные темы энергетической отрасли.
"Форум объединит главных игроков в области традиционных и возобновляемых источников энергии, предоставляя мировому энергетическому сообществу возможность обсудить планы развития энергетической отрасли Узбекистана и региона Центральной Азии", — сообщают организаторы мероприятия.
Кроме того, эксперты обсудят основные вызовы, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики и актуальные проблемы развития в таких отраслях, как газовая, нефтяная, угольная, нефтехимическая, электроэнергетическая, атомная и гидроэнергетика.
В рамках форума также пройдут:
25-я Международная выставка и конференция "Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2023";
16-я Международная выставка "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии — Power Uzbekistan 2023";
Специализированная секция зеленых энергосберегающих технологий — "GETCA 2023";
3-я Международная энергетическая конференция.
На выставочных стендах представят образцы современного оборудования, промышленных материалов, сырья и услуг, в том числе предназначенные для локализации.
Напомним, в конце апреля глава Тюменской области Александр Моор в интервью Sputnik
рассказал о плюсах "Нефтегазового кластера" для Узбекистана.
"Для нас Узбекистан является важным рынком, потому что мы видим, что страна активно развивается. И что очень важно для нас, для Тюменской области, в Узбекистане ведется добыча и переработка нефти и газа, и квалификации наших тюменских специалистов и предприятий могут быть здесь востребованы", — сказал он.
Цель кластера, в который на данный момент входит 117 участников из 20 российских регионов — разрешать сложные высокотехнологические вызовы и задачи, стоящие перед предприятиями отрасли и искать технологические решения для импортозамещения. Кластер объединяет крупнейшие предприятия по добыче нефти и газа, производству высокотехнологичного оборудования, сервисные и научные организации.