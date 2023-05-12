https://uz.sputniknews.ru/20230512/kyrgyzstan-uzbekistan-nachalo-stroitelstvo-avtozavod-chuyskaya-oblast-34863092.html

Кыргызстан и Узбекистан начали строить автомобильный завод

Кыргызстан и Узбекистан начали строить автомобильный завод

На начальном этапе производственная мощность предприятия составит 10 000 авто в год, на нем создадут более 1000 постоянных рабочих мест.

2023-05-12T10:06+0500

2023-05-12T10:06+0500

2023-05-12T10:06+0500

кыргызстан

узбекистан

автомобили

завод

строительство

экономика

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В селе Ак-Суу Чуйской области заложили капсулу на месте строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники "Алтын Тулпар Унаа Курулуш", сообщает Sputnik_Kыргызстан.Договоренности о строительстве автозавода достигли во время официального визита Шавката Мирзиёева в Бишкек в начале 2023 года.В закладке капсулы участвовал глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.Производственная мощность предприятия на начальном этапе — 10 тысяч автомобилей в год, будет создано более тысячи рабочих мест.Ранее мы писали, что обе республики начали восстановление газохранилища в Сохе. Основная часть хранилища находится в Кыргызстане, а компрессорная станция — в Узбекистане. Хранилище вмещает до 3 млрд кубометров газа, из которых 1,3 млрд мог бы в зимнее время забирать Узбекистан.

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