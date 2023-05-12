https://uz.sputniknews.ru/20230512/kyrgyzstan-uzbekistan-nachalo-stroitelstvo-avtozavod-chuyskaya-oblast-34863092.html
Кыргызстан и Узбекистан начали строить автомобильный завод
Кыргызстан и Узбекистан начали строить автомобильный завод
На начальном этапе производственная мощность предприятия составит 10 000 авто в год, на нем создадут более 1000 постоянных рабочих мест.
2023-05-12T10:06+0500
2023-05-12T10:06+0500
2023-05-12T10:06+0500
кыргызстан
узбекистан
автомобили
завод
строительство
экономика
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В селе Ак-Суу Чуйской области заложили капсулу на месте строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники "Алтын Тулпар Унаа Курулуш", сообщает Sputnik_Kыргызстан.Договоренности о строительстве автозавода достигли во время официального визита Шавката Мирзиёева в Бишкек в начале 2023 года.В закладке капсулы участвовал глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.Производственная мощность предприятия на начальном этапе — 10 тысяч автомобилей в год, будет создано более тысячи рабочих мест.Ранее мы писали, что обе республики начали восстановление газохранилища в Сохе. Основная часть хранилища находится в Кыргызстане, а компрессорная станция — в Узбекистане. Хранилище вмещает до 3 млрд кубометров газа, из которых 1,3 млрд мог бы в зимнее время забирать Узбекистан.
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кыргызстан узбекистан автомобильный завод начало строительство капсула закладка акылбек жапаров экономика шавкат мирзиёев официальный визит бишкек договоренность
кыргызстан узбекистан автомобильный завод начало строительство капсула закладка акылбек жапаров экономика шавкат мирзиёев официальный визит бишкек договоренность
Кыргызстан и Узбекистан начали строить автомобильный завод
На начальном этапе производственная мощность предприятия составит 10 000 авто в год, на нем создадут более 1000 постоянных рабочих мест.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik
. В селе Ак-Суу Чуйской области заложили капсулу на месте строительства завода по сборке и производству легковых автомобилей и коммерческой техники "Алтын Тулпар Унаа Курулуш", сообщает Sputnik_Kыргызстан.
Договоренности о строительстве автозавода достигли во время официального визита Шавката Мирзиёева в Бишкек в начале 2023 года.
В закладке капсулы участвовал глава кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров.
"Дружба между двумя республиками вышла на новый уровень. Доказательством служит закладка капсулы под строительство завода. Это стратегически важный проект для обеих стран", — подчеркнул Жапаров.
Производственная мощность предприятия на начальном этапе — 10 тысяч автомобилей в год, будет создано более тысячи рабочих мест.
Ранее мы писали, что обе республики начали восстановление газохранилища в Сохе
. Основная часть хранилища находится в Кыргызстане, а компрессорная станция — в Узбекистане. Хранилище вмещает до 3 млрд кубометров газа, из которых 1,3 млрд мог бы в зимнее время забирать Узбекистан.