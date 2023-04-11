https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekistan-i-kyrgyzstan-nachali-vosstanovlenie-gazoxranilischa-v-soxe--33776320.html

Узбекистан и Кыргызстан начали восстановление газохранилища в Сохе

Узбекистан и Кыргызстан начали восстановление газохранилища в Сохе

Страны сформировали рабочие группы по исследованию скважин.

2023-04-11T14:21+0500

2023-04-11T14:21+0500

2023-04-11T14:58+0500

узбекистан

кыргызстан

энергетика

газ

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Специалисты из Узбекистана и Кыргызстана начали работы по восстановлению подземного газохранилища "Северный Сох", передает РИА Новости со ссылкой на АО "Узтрансгаз".Основная часть хранилища находится в Кыргызстане, а компрессорная станция расположена в Узбекистане. Всего хранилище вмещает до 3 млрд кубометров газа, из которых 1,3 млрд мог бы в зимнее время забирать Узбекистан.Газохранилище "Северный Сох" расположено между Риштанским районом Ферганской области и Кадамжайским районом Баткенской области Кыргызстана. Ранее эта территория была спорной. Решение вопроса о совместном использовании газохранилища значительно упростился после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы между государствами.Вопрос делимитации и демаркации государственной границы две страны успешно решили в прошлом году, подписав соглашение, по которому Узбекистан получил землю под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану перешло примерно 15 тысяч гектаров пастбищ. Парламенты обоих государств ратифицировали соглашение. Процесс делимитации завершился в январе 2023 года, когда президенты Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров обменялись ратификационными грамотами.Читайте также:

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