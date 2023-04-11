https://uz.sputniknews.ru/20230411/uzbekistan-i-kyrgyzstan-nachali-vosstanovlenie-gazoxranilischa-v-soxe--33776320.html
Узбекистан и Кыргызстан начали восстановление газохранилища в Сохе
Узбекистан и Кыргызстан начали восстановление газохранилища в Сохе
Страны сформировали рабочие группы по исследованию скважин.
2023-04-11T14:21+0500
2023-04-11T14:21+0500
2023-04-11T14:58+0500
узбекистан
кыргызстан
энергетика
газ
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Специалисты из Узбекистана и Кыргызстана начали работы по восстановлению подземного газохранилища "Северный Сох", передает РИА Новости со ссылкой на АО "Узтрансгаз".Основная часть хранилища находится в Кыргызстане, а компрессорная станция расположена в Узбекистане. Всего хранилище вмещает до 3 млрд кубометров газа, из которых 1,3 млрд мог бы в зимнее время забирать Узбекистан.Газохранилище "Северный Сох" расположено между Риштанским районом Ферганской области и Кадамжайским районом Баткенской области Кыргызстана. Ранее эта территория была спорной. Решение вопроса о совместном использовании газохранилища значительно упростился после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы между государствами.Вопрос делимитации и демаркации государственной границы две страны успешно решили в прошлом году, подписав соглашение, по которому Узбекистан получил землю под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану перешло примерно 15 тысяч гектаров пастбищ. Парламенты обоих государств ратифицировали соглашение. Процесс делимитации завершился в январе 2023 года, когда президенты Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров обменялись ратификационными грамотами.Читайте также:
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узбекистан и кыргызстан начали восстановление газохранилища в сохе газохранилище северный сох энергетика проблемы с энергетикой в узбекистане кыргызстане не хватает газа в узбекистане кыргызстане новости новость кыргызстан узбекистан сотрудничество отношения
узбекистан и кыргызстан начали восстановление газохранилища в сохе газохранилище северный сох энергетика проблемы с энергетикой в узбекистане кыргызстане не хватает газа в узбекистане кыргызстане новости новость кыргызстан узбекистан сотрудничество отношения
Узбекистан и Кыргызстан начали восстановление газохранилища в Сохе
14:21 11.04.2023 (обновлено: 14:58 11.04.2023)
Страны сформировали рабочие группы, которые занялись исследованием газовых скважин.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Специалисты из Узбекистана и Кыргызстана начали работы по восстановлению подземного газохранилища "Северный Сох", передает РИА Новости со ссылкой на АО "Узтрансгаз".
"С узбекистанской стороны сформирована рабочая группа, которая 10 апреля посетила Кадамжайский район Кыргызской Республики для изучения вопросов в рамках проведения исследований по проекту", — написано в сообщении АО "Узтрансгаз".
Основная часть хранилища находится в Кыргызстане, а компрессорная станция расположена в Узбекистане. Всего хранилище вмещает до 3 млрд кубометров газа, из которых 1,3 млрд мог бы в зимнее время забирать Узбекистан.
Газохранилище "Северный Сох" расположено между Риштанским районом Ферганской области и Кадамжайским районом Баткенской области Кыргызстана. Ранее эта территория была спорной. Решение вопроса о совместном использовании газохранилища значительно упростился после завершения процесса делимитации и демаркации государственной границы между государствами.
Вопрос делимитации и демаркации государственной границы две страны успешно решили в прошлом году, подписав соглашение, по которому Узбекистан получил землю под Кемпир-Абадским водохранилищем площадью 4 485 гектаров, а Кыргызстану перешло примерно 15 тысяч гектаров пастбищ.
Парламенты обоих государств ратифицировали соглашение. Процесс делимитации завершился в январе 2023 года, когда президенты Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров обменялись ратификационными грамотами.