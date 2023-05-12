https://uz.sputniknews.ru/20230512/minyust-peshexody-pravila-peredvijeniya-34863830.html

Минюст напомнил пешеходам о правилах безопасности на дороге

Минюст напомнил пешеходам о правилах безопасности на дороге

Ведомство напомнило о правилах поведения на дороге.

2023-05-12T10:24+0500

2023-05-12T10:24+0500

2023-05-12T10:25+0500

общество

законодательство

узбекистан

правила дорожного движения

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Пешеходу грозит штраф за нарушения правил безопасности на дороге, напомнило Министерство юстиции Узбекистана.Так, при переходе дороги запрещается:Переход проезжей части в неположенном месте карается штрафом в размере одной трети БРВ.Кроме того, на дороге запрещаются любые действия, которые могут спровоцировать аварию. За это грозит штраф в размере одной второй БРВ.Ранее Минюст проверил законы республики на правомерность. Специалисты одобрили 60% от общего числа нормативно правовых актов.

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