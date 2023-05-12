https://uz.sputniknews.ru/20230512/minyust-peshexody-pravila-peredvijeniya-34863830.html
Минюст напомнил пешеходам о правилах безопасности на дороге
Минюст напомнил пешеходам о правилах безопасности на дороге
Ведомство напомнило о правилах поведения на дороге.
2023-05-12T10:24+0500
2023-05-12T10:24+0500
2023-05-12T10:25+0500
общество
законодательство
узбекистан
правила дорожного движения
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Пешеходу грозит штраф за нарушения правил безопасности на дороге, напомнило Министерство юстиции Узбекистана.Так, при переходе дороги запрещается:Переход проезжей части в неположенном месте карается штрафом в размере одной трети БРВ.Кроме того, на дороге запрещаются любые действия, которые могут спровоцировать аварию. За это грозит штраф в размере одной второй БРВ.Ранее Минюст проверил законы республики на правомерность. Специалисты одобрили 60% от общего числа нормативно правовых актов.
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минюст напомнил пешеходам о правилах безопасности министерство юстиции узбекистана узбекистан правила безопасности на дороге что нужно знать об узбекистане правила жизни в узбекистане правила дорожного движение в узбекистане пдд в узбекистане пешеходы пешеход правила пдд новости новость безопасность
минюст напомнил пешеходам о правилах безопасности министерство юстиции узбекистана узбекистан правила безопасности на дороге что нужно знать об узбекистане правила жизни в узбекистане правила дорожного движение в узбекистане пдд в узбекистане пешеходы пешеход правила пдд новости новость безопасность
Минюст напомнил пешеходам о правилах безопасности на дороге
10:24 12.05.2023 (обновлено: 10:25 12.05.2023)
Ведомство напомнило пешеходам о правилах поведения на проезжей части и штрафах за их нарушение.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Пешеходу грозит штраф за нарушения правил безопасности на дороге, напомнило
Министерство юстиции Узбекистана.
Так, при переходе дороги запрещается:
читать книгу ил любую другую литературу;
слушать музыку или другие аудиофайлы;
использовать любые электронные средства, отвлекающие внимание;
игнорировать дорожные знаки.
Переход проезжей части в неположенном месте карается штрафом в размере одной трети БРВ.
Кроме того, на дороге запрещаются любые действия, которые могут спровоцировать аварию. За это грозит штраф в размере одной второй БРВ.
Ранее Минюст проверил
законы республики на правомерность. Специалисты одобрили 60% от общего числа нормативно правовых актов.