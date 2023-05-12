https://uz.sputniknews.ru/20230512/prezident-uzbekistana-premyer--tadjikistana-vstrecha-tashkent-34874975.html

Президент Узбекистана принял таджикского премьера Кохира Расулзоду – что обсуждали

Президент Узбекистана принял таджикского премьера Кохира Расулзоду – что обсуждали

Кохир Расулзода прилетел в Ташкент для участия в очередном заседании межправительственной комиссии.

2023-05-12T16:01+0500

2023-05-12T16:01+0500

2023-05-12T16:11+0500

узбекистан

ташкент

политика

шавкат мирзиёев

таджикистан

кохир расулзода

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду, сообщает пресс-служба главы государства.Глава таджикского кабинета министров прилетел в Ташкент для участия в очередном заседании межправительственной комиссии.В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений, меры по наращиванию товарооборота, а также развитие перспективных совместных проектов в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях с привлечением финансирования узбекско-таджикской инвестиционной компании.Отметили также динамичное развитие сотрудничества между странами.Заседание узбекско-таджикской межправительственной комиссии прошло 12 мая в Ташкенте под председательством премьер-министров двух стран.В начале мая президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили подготовку к нынешнему заседанию межправкомиссии в телефонном разговоре.

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узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев встреча премьер-министр таджикистана кохир расулзода что обсуждали темы переговоров развитие товарооборота двусторонние отношения политика совместные проекты узбекско-таджикская инвестиционная компания