https://uz.sputniknews.ru/20230512/prezident-uzbekistana-premyer--tadjikistana-vstrecha-tashkent-34874975.html
Президент Узбекистана принял таджикского премьера Кохира Расулзоду – что обсуждали
Президент Узбекистана принял таджикского премьера Кохира Расулзоду – что обсуждали
Кохир Расулзода прилетел в Ташкент для участия в очередном заседании межправительственной комиссии.
2023-05-12T16:01+0500
2023-05-12T16:01+0500
2023-05-12T16:11+0500
узбекистан
ташкент
политика
шавкат мирзиёев
таджикистан
кохир расулзода
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду, сообщает пресс-служба главы государства.Глава таджикского кабинета министров прилетел в Ташкент для участия в очередном заседании межправительственной комиссии.В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений, меры по наращиванию товарооборота, а также развитие перспективных совместных проектов в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях с привлечением финансирования узбекско-таджикской инвестиционной компании.Отметили также динамичное развитие сотрудничества между странами.Заседание узбекско-таджикской межправительственной комиссии прошло 12 мая в Ташкенте под председательством премьер-министров двух стран.В начале мая президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили подготовку к нынешнему заседанию межправкомиссии в телефонном разговоре.
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узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев встреча премьер-министр таджикистана кохир расулзода что обсуждали темы переговоров развитие товарооборота двусторонние отношения политика совместные проекты узбекско-таджикская инвестиционная компания
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев встреча премьер-министр таджикистана кохир расулзода что обсуждали темы переговоров развитие товарооборота двусторонние отношения политика совместные проекты узбекско-таджикская инвестиционная компания
Президент Узбекистана принял таджикского премьера Кохира Расулзоду – что обсуждали
16:01 12.05.2023 (обновлено: 16:11 12.05.2023)
Кохир Расулзода прилетел в Ташкент для участия в очередном заседании межправительственной комиссии.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава таджикского кабинета министров прилетел в Ташкент для участия в очередном заседании межправительственной комиссии.
В ходе встречи стороны обсудили дальнейшее укрепление двусторонних отношений, меры по наращиванию товарооборота, а также развитие перспективных совместных проектов в энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях с привлечением финансирования узбекско-таджикской инвестиционной компании.
Отметили также динамичное развитие сотрудничества между странами.
"Растут объемы взаимной торговли и грузоперевозок, увеличивается число успешных проектов кооперации. Налажены тесные межрегиональные контакты, осуществляются активные культурно-гуманитарные обмены", — говорится в сообщении пресс-службы.
Заседание узбекско-таджикской межправительственной комиссии прошло 12 мая в Ташкенте под председательством премьер-министров двух стран.
В начале мая президенты Узбекистана и Таджикистана обсудили подготовку к нынешнему заседанию межправкомиссии в телефонном разговоре.