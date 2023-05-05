https://uz.sputniknews.ru/20230505/mirziyoev-i-ramon-proveli-telefonnyy-razgovor-34658730.html
Мирзиёев и Рахмон провели телефонный разговор
Мирзиёев и Рахмон провели телефонный разговор
Политики обсудили актуальные вопросы повестки.
2023-05-05T15:17+0500
2023-05-05T15:17+0500
2023-05-05T15:40+0500
политика
шавкат мирзиёев
эмомали рахмон
узбекистан
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, передает Sputnik Таджикистан.Стороны обсуждали ближайшее заседание Межправительственной комиссии, а также актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток.Напомним, осенью в Таджикистане пройдет Пятая консультативная встреча глав государств ЦА. Ожидается, что в ней примет участие узбекский лидер.Читайте также:Телефонный разговор Мирзиёева и Лукашенко: о чем говорили политики
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мирзиёев и рахмон провели телефонный разговор узбекистан таджикистан отношения сотрудничество новости новость
мирзиёев и рахмон провели телефонный разговор узбекистан таджикистан отношения сотрудничество новости новость
Мирзиёев и Рахмон провели телефонный разговор
15:17 05.05.2023 (обновлено: 15:40 05.05.2023)
Политики обсудили актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток. Подробности в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, передает
Sputnik Таджикистан.
Стороны обсуждали ближайшее заседание Межправительственной комиссии, а также актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток.
Напомним, осенью в Таджикистане пройдет
Пятая консультативная встреча глав государств ЦА. Ожидается, что в ней примет участие узбекский лидер.