https://uz.sputniknews.ru/20230505/mirziyoev-i-ramon-proveli-telefonnyy-razgovor-34658730.html

Мирзиёев и Рахмон провели телефонный разговор

Мирзиёев и Рахмон провели телефонный разговор

Политики обсудили актуальные вопросы повестки.

2023-05-05T15:17+0500

2023-05-05T15:17+0500

2023-05-05T15:40+0500

политика

шавкат мирзиёев

эмомали рахмон

узбекистан

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, передает Sputnik Таджикистан.Стороны обсуждали ближайшее заседание Межправительственной комиссии, а также актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повесток.Напомним, осенью в Таджикистане пройдет Пятая консультативная встреча глав государств ЦА. Ожидается, что в ней примет участие узбекский лидер.Читайте также:Телефонный разговор Мирзиёева и Лукашенко: о чем говорили политики

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