https://uz.sputniknews.ru/20230512/redis-polza-svoystva-diyetolog-rekomendatsii-34842243.html

Что общего у редиса и чеснока

Что общего у редиса и чеснока

Диетолог: редис помогает укрепить иммунитет, также, как и чеснок.

2023-05-12T07:00+0500

2023-05-12T07:00+0500

2023-05-12T07:00+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Редис полезен пожилым для укрепления иммунитета, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Радио Sputnik.По ее словам, благодаря калию и магнию корнеплод улучшает сердечно-сосудистую систему и костную ткань.Кроме того, она отметила еще одно полезное свойство редиса — улучшать кровообращение, благодаря содержащемуся в нем витамину PP.Читайте также: Диетолог рассказала о суперсвойствах киви

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еда здоровье зож иммунитет мнение эксперта