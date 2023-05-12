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Что общего у редиса и чеснока
Что общего у редиса и чеснока
Диетолог: редис помогает укрепить иммунитет, также, как и чеснок.
2023-05-12T07:00+0500
2023-05-12T07:00+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Редис полезен пожилым для укрепления иммунитета, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Радио Sputnik.По ее словам, благодаря калию и магнию корнеплод улучшает сердечно-сосудистую систему и костную ткань.Кроме того, она отметила еще одно полезное свойство редиса — улучшать кровообращение, благодаря содержащемуся в нем витамину PP.Читайте также: Диетолог рассказала о суперсвойствах киви
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еда здоровье зож иммунитет мнение эксперта
еда здоровье зож иммунитет мнение эксперта

Что общего у редиса и чеснока

07:00 12.05.2023
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПродажа овощей на продовольственном рынке
Продажа овощей на продовольственном рынке - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
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Диетолог: редис помогает укрепить иммунитет также, как и чеснок.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Редис полезен пожилым для укрепления иммунитета, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью Радио Sputnik.

"В нем есть фитонциды. Поэтому редис помогает убивать болезнетворные бактерии, как чеснок и лук", — отметила специалист.

По ее словам, благодаря калию и магнию корнеплод улучшает сердечно-сосудистую систему и костную ткань.

"Калий оказывает мочегонное действие, понижает уровень давления, улучшает работу сердечной мышцы. Магний успокаивает, тоже расслабляет стенку сосудов. Он необходим для формирования костной массы, для укрепления зубов, а для пожилых это очень актуально", — объяснила Саломатина.

Кроме того, она отметила еще одно полезное свойство редиса — улучшать кровообращение, благодаря содержащемуся в нем витамину PP.
Читайте также: Диетолог рассказала о суперсвойствах киви
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