https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-baxodir-jalolov-chempionat-mira-boks-vyxod-final-dosrochno-34872052.html
Баходир Жалолов вышел в финал ЧМ без боя
Баходир Жалолов вышел в финал ЧМ без боя
Испанский противник узбекского боксера не вышел на ринг
2023-05-12T15:11+0500
2023-05-12T15:11+0500
2023-05-12T15:11+0500
узбекистан
чемпионат мира по боксу
баходир жалолов
финал
национальный олимпийский комитет узбекистана
спорт
ташкент
бокс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0c/30663137_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_27e0670a69080dd29275b083bea7ca1d.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Олимпийский чемпион Баходир Жалолов досрочно вышел в финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте. сообщает НОК республики.В результате сегодня на ринг выйдут 8 узбекистанцев вместо 9-ти, как планировали ранее.Напомним, что чемпионат мира продлится до 14 мая.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн.Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Ранее мы публиковали расписание полуфинальных боев в рамках ЧМ мира по боксу.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0c/30663137_102:0:1179:808_1920x0_80_0_0_b2ca1dce5febb8263971551c581cb250.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент спорт бокс национальный олимпийский комитет узбекистана досрочно финал чемпионат мира по боксу баходир жалолов
узбекистан ташкент спорт бокс национальный олимпийский комитет узбекистана досрочно финал чемпионат мира по боксу баходир жалолов
Баходир Жалолов вышел в финал ЧМ без боя
Испанский противник узбекского боксера не вышел на ринг.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik
. Олимпийский чемпион Баходир Жалолов досрочно вышел в финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте. сообщает НОК
республики.
"..испанец Аюб Гадфа Дрисси, который должен был сразиться с Жалоловым в весовой категории + 92 кг, объявил, что не сможет выйти на ринг. Таким образом, Жалолов выходит досрочно в финал! " — говорится в сообщении.
В результате сегодня на ринг выйдут 8 узбекистанцев вместо 9-ти, как планировали ранее.
Напомним, что чемпионат мира продлится до 14 мая.
Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн.
Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Ранее мы публиковали расписание
полуфинальных боев в рамках ЧМ мира по боксу.