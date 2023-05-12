https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-baxodir-jalolov-chempionat-mira-boks-vyxod-final-dosrochno-34872052.html

Баходир Жалолов вышел в финал ЧМ без боя

Баходир Жалолов вышел в финал ЧМ без боя

Испанский противник узбекского боксера не вышел на ринг

2023-05-12T15:11+0500

2023-05-12T15:11+0500

2023-05-12T15:11+0500

узбекистан

чемпионат мира по боксу

баходир жалолов

финал

национальный олимпийский комитет узбекистана

спорт

ташкент

бокс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0c/30663137_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_27e0670a69080dd29275b083bea7ca1d.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Олимпийский чемпион Баходир Жалолов досрочно вышел в финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте. сообщает НОК республики.В результате сегодня на ринг выйдут 8 узбекистанцев вместо 9-ти, как планировали ранее.Напомним, что чемпионат мира продлится до 14 мая.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн.Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Ранее мы публиковали расписание полуфинальных боев в рамках ЧМ мира по боксу.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент спорт бокс национальный олимпийский комитет узбекистана досрочно финал чемпионат мира по боксу баходир жалолов