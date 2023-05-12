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https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-baxodir-jalolov-chempionat-mira-boks-vyxod-final-dosrochno-34872052.html
Баходир Жалолов вышел в финал ЧМ без боя
Баходир Жалолов вышел в финал ЧМ без боя
Испанский противник узбекского боксера не вышел на ринг
2023-05-12T15:11+0500
2023-05-12T15:11+0500
узбекистан
чемпионат мира по боксу
баходир жалолов
финал
национальный олимпийский комитет узбекистана
спорт
ташкент
бокс
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Олимпийский чемпион Баходир Жалолов досрочно вышел в финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте. сообщает НОК республики.В результате сегодня на ринг выйдут 8 узбекистанцев вместо 9-ти, как планировали ранее.Напомним, что чемпионат мира продлится до 14 мая.Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн.Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.Ранее мы публиковали расписание полуфинальных боев в рамках ЧМ мира по боксу.
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узбекистан ташкент спорт бокс национальный олимпийский комитет узбекистана досрочно финал чемпионат мира по боксу баходир жалолов
узбекистан ташкент спорт бокс национальный олимпийский комитет узбекистана досрочно финал чемпионат мира по боксу баходир жалолов

Баходир Жалолов вышел в финал ЧМ без боя

15:11 12.05.2023
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов
Баходир Жалолов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
© НОК Узбекистана
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Испанский противник узбекского боксера не вышел на ринг.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Олимпийский чемпион Баходир Жалолов досрочно вышел в финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте. сообщает НОК республики.

"..испанец Аюб Гадфа Дрисси, который должен был сразиться с Жалоловым в весовой категории + 92 кг, объявил, что не сможет выйти на ринг. Таким образом, Жалолов выходит досрочно в финал! " — говорится в сообщении.

В результате сегодня на ринг выйдут 8 узбекистанцев вместо 9-ти, как планировали ранее.
Напомним, что чемпионат мира продлится до 14 мая.
Призовой фонд турнира достигает рекордной суммы — $5,2 млн.
Обладатели золотых медалей получат $200 тыс., серебряных — $100 тыс., бронзовых — $50 тыс.
Ранее мы публиковали расписание полуфинальных боев в рамках ЧМ мира по боксу.
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