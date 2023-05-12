https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-dostavka-tovarov-novyy-zakon-34865955.html
В Узбекистане упростили работу курьеров
В Узбекистане упростили работу курьеров
Водителям ряда транспорта разрешили ездить без прав.
2023-05-12T11:06+0500
2023-05-12T11:06+0500
2023-05-12T11:52+0500
узбекистан
общество
доставка
курьер
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о развитии бизнеса по доставке товаров.Цель документа — создать условия, необходимые для развития сферы, занимающейся общественным питанием и доставкой товаров.Так, до 1 января 2024 года власти отменяют требование об обязательном наличии водительского удостоверения для управления двух- или трехколесными транспортными средствами.Это касается транспорта, подходящего под следующие критерии:Закон распространяется на не автомобильные виды транспорта: мопеды, квадроциклы, трициклы, скутеры, а также на иные механические устройства, приспособленные для передвижения по дороге.При этом документ предусматривает обязательное ношение шлемов водителями транспорта.В последние годы услуги по доставке развиваются высокими темпами. Толчком для этого стала пандемия коронавируса, а также рост электронной торговли во всех регионах страны. На сегодняшний день появились и зарубежные компании, предоставляющие подобные услуги.Ранее в Ташкенте заработал сервис по доставке еды Yandex Eats. Узбекистан стал пятой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Беларуси и Армении.
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в узбекистане упростили работу курьеров транспортные средства в узбекистане правила дорожного движения пдд мирзиёев подписал постановление новый закон водители обязаны носить шлем как работает доставка в узбекистане узбекистан курьеры работа курьера в узбекистане новости новость
в узбекистане упростили работу курьеров транспортные средства в узбекистане правила дорожного движения пдд мирзиёев подписал постановление новый закон водители обязаны носить шлем как работает доставка в узбекистане узбекистан курьеры работа курьера в узбекистане новости новость
В Узбекистане упростили работу курьеров
11:06 12.05.2023 (обновлено: 11:52 12.05.2023)
Водителям двух- и трехколесных транспортных средств разрешили ездить без прав.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
о развитии бизнеса по доставке товаров.
Цель документа — создать условия, необходимые для развития сферы, занимающейся общественным питанием и доставкой товаров.
Так, до 1 января 2024 года власти отменяют требование об обязательном наличии водительского удостоверения для управления двух- или трехколесными транспортными средствами.
Это касается транспорта, подходящего под следующие критерии:
максимальная конструктивная скорость не более 50 км/ч;
рабочий объем двигателя внутреннего сгорания не более 50 куб. см либо электродвигатель мощностью от 0,25 и до 4 кВт.
Закон распространяется на не автомобильные виды транспорта: мопеды, квадроциклы, трициклы, скутеры, а также на иные механические устройства, приспособленные для передвижения по дороге.
При этом документ предусматривает обязательное ношение шлемов водителями транспорта.
В последние годы услуги по доставке развиваются высокими темпами. Толчком для этого стала пандемия коронавируса, а также рост электронной торговли во всех регионах страны. На сегодняшний день появились и зарубежные компании, предоставляющие подобные услуги.
Ранее в Ташкенте заработал
сервис по доставке еды Yandex Eats. Узбекистан стал пятой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Беларуси и Армении.