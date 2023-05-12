https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-mid-zamministra-inostrannyx-del-baxromjon-aloyev-vstrecha-posly-indoneziya-oae-34864213.html

О чем говорили в МИД Узбекистана с послами Индонезии и ОАЭ

О чем говорили в МИД Узбекистана с послами Индонезии и ОАЭ

Стороны обсудили вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, культурно-гуманитарных обменов.

2023-05-12T10:45+0500

2023-05-12T10:45+0500

2023-05-12T10:45+0500

узбекистан

мид узбекистана

встреча

посол

оаэ

индонезия

политика

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев накануне встретился с послом Индонезии Сунарио Картадината, сообщает МИД республики.В тот же день состоялась встреча с послом Объединенных Арабских Эмиратов Саидом аль-Камзи.Стороны обсудили вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, культурно-гуманитарных обменов.Также замглавы МИД Узбекистана рассмотрел с дипломатами график и организационные моменты предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.Ранее мы писали о переговорах Бахромжона Аълоева с послами Палестины и Саудовской Аравии.

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