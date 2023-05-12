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https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-mid-zamministra-inostrannyx-del-baxromjon-aloyev-vstrecha-posly-indoneziya-oae-34864213.html
О чем говорили в МИД Узбекистана с послами Индонезии и ОАЭ
О чем говорили в МИД Узбекистана с послами Индонезии и ОАЭ
Стороны обсудили вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, культурно-гуманитарных обменов.
2023-05-12T10:45+0500
2023-05-12T10:45+0500
узбекистан
мид узбекистана
встреча
посол
оаэ
индонезия
политика
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев накануне встретился с послом Индонезии Сунарио Картадината, сообщает МИД республики.В тот же день состоялась встреча с послом Объединенных Арабских Эмиратов Саидом аль-Камзи.Стороны обсудили вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, культурно-гуманитарных обменов.Также замглавы МИД Узбекистана рассмотрел с дипломатами график и организационные моменты предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.Ранее мы писали о переговорах Бахромжона Аълоева с послами Палестины и Саудовской Аравии.
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узбекистан мид узбекистана встреча послы оаэ индонезия политика
узбекистан мид узбекистана встреча послы оаэ индонезия политика

О чем говорили в МИД Узбекистана с послами Индонезии и ОАЭ

10:45 12.05.2023
© Sputnik/Зафар ХалиловЗдание, где проводится четвертая министерская конференция стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 14 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении.
Здание, где проводится четвертая министерская конференция стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 14 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
© Sputnik/Зафар Халилов
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Стороны обсудили вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, культурно-гуманитарных обменов.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев накануне встретился с послом Индонезии Сунарио Картадината, сообщает МИД республики.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанБахромжон Аълоев провел отдельные встречи с послами Индонезия и ОАЭ
Бахромжон Аълоев провел отдельные встречи с послами Индонезия и ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
Бахромжон Аълоев провел отдельные встречи с послами Индонезия и ОАЭ
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
В тот же день состоялась встреча с послом Объединенных Арабских Эмиратов Саидом аль-Камзи.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанБахромжон Аълоев провел отдельные встречи с послами Индонезия и ОАЭ
Бахромжон Аълоев провел отдельные встречи с послами Индонезия и ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
Бахромжон Аълоев провел отдельные встречи с послами Индонезия и ОАЭ
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
Стороны обсудили вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, культурно-гуманитарных обменов.
Также замглавы МИД Узбекистана рассмотрел с дипломатами график и организационные моменты предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.
Ранее мы писали о переговорах Бахромжона Аълоева с послами Палестины и Саудовской Аравии.
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