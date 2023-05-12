О чем говорили в МИД Узбекистана с послами Индонезии и ОАЭ
© Sputnik/Зафар ХалиловЗдание, где проводится четвертая министерская конференция стран-соседей Афганистана в Самарканде. На мероприятии 14 апреля с участием России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана планируется сверка позиций стран-участниц на афганском направлении.
© Sputnik/Зафар Халилов
Стороны обсудили вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, культурно-гуманитарных обменов.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Бахромжон Аълоев накануне встретился с послом Индонезии Сунарио Картадината, сообщает МИД республики.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанБахромжон Аълоев провел отдельные встречи с послами Индонезия и ОАЭ
Бахромжон Аълоев провел отдельные встречи с послами Индонезия и ОАЭ
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
В тот же день состоялась встреча с послом Объединенных Арабских Эмиратов Саидом аль-Камзи.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанБахромжон Аълоев провел отдельные встречи с послами Индонезия и ОАЭ
Бахромжон Аълоев провел отдельные встречи с послами Индонезия и ОАЭ
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
Стороны обсудили вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей, культурно-гуманитарных обменов.
Также замглавы МИД Узбекистана рассмотрел с дипломатами график и организационные моменты предстоящих совместных мероприятий в двустороннем и многостороннем форматах.
Ранее мы писали о переговорах Бахромжона Аълоева с послами Палестины и Саудовской Аравии.