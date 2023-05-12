Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-soveshaniye-zanyatost-naseleniya-mirziyoyev-34882311.html
В Узбекистане локальные предприятия превратят в учебные центры для безработных
В Узбекистане локальные предприятия превратят в учебные центры для безработных
Как государство будет стимулировать предпринимателей, помогающих безработным жителям махаллей, рассказал на совещании президент Шавкат Мирзиёев.
2023-05-12T18:48+0500
2023-05-12T18:48+0500
узбекистан
ташкент
общество
совещание
шавкат мирзиёев
занятость населения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0c/34881225_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3684a36572b7520203e48e29462b395f.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Местные предприятия в Узбекистане могут стать своеобразными учебными моноцентрами для местных жителей. Это должно стать одним из действенных способов по снижению безработицы и бедности.Эту и другие меры по обеспечению занятости и повышению уровня жизни населения обсудили в ходе совещания с участием президента Шавката Мирзиёева, которое состоялось 10 мая в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, в этом столичном районе расположена 51 махалля и зарегистрировано более 100 предпринимателей с высоким потенциалом. На основе договора за каждым предпринимателем закрепят безработные жители местных махаллей, а государство будет стимулировать предприятия обучать жителей востребованным профессиям и обеспечивать работой.Во время визита в Шайхантахурский район, Шавкат Мирзиёев познакомился с работой центра профессиональной ориентации, работающего в махалле Самарканд дарвоза. Центр обучает молодежь и женщин современным профессиям в области торговли, маркетинга, финансов и информационных технологий, а выпускникам поможет с трудоустройством.Серьезный вклад в обучение и трудоустройство узбекистанцев вносят российские партнеры. Ранее мы писали о проекте компании "КамАЗ" по профессиональному обучению жителей республики.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0c/34881225_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ee9e30d27ccc8318a463d9f62335871e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев совещание трудоустройство занятость населения снижение безработицы шайхантахурский район
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев совещание трудоустройство занятость населения снижение безработицы шайхантахурский район

В Узбекистане локальные предприятия превратят в учебные центры для безработных

18:48 12.05.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Как государство будет стимулировать предпринимателей, помогающих безработным жителям махаллей, рассказал на совещании президент Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Местные предприятия в Узбекистане могут стать своеобразными учебными моноцентрами для местных жителей. Это должно стать одним из действенных способов по снижению безработицы и бедности.
Эту и другие меры по обеспечению занятости и повышению уровня жизни населения обсудили в ходе совещания с участием президента Шавката Мирзиёева, которое состоялось 10 мая в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, в этом столичном районе расположена 51 махалля и зарегистрировано более 100 предпринимателей с высоким потенциалом. На основе договора за каждым предпринимателем закрепят безработные жители местных махаллей, а государство будет стимулировать предприятия обучать жителей востребованным профессиям и обеспечивать работой.
"Это выгодно обеим сторонам, - сказал на совещании Шавкат Мирзиёев. - Сейчас многие предприниматели хотят расширить свою деятельность, всем нужны квалифицированные работники. Наша цель – пусть предприятия превращаются в практические моноцентры и готовят специалистов для сферы. Государство предоставит необходимую для этого инфраструктуру, финансовые, налоговые льготы".
Во время визита в Шайхантахурский район, Шавкат Мирзиёев познакомился с работой центра профессиональной ориентации, работающего в махалле Самарканд дарвоза. Центр обучает молодежь и женщин современным профессиям в области торговли, маркетинга, финансов и информационных технологий, а выпускникам поможет с трудоустройством.
Серьезный вклад в обучение и трудоустройство узбекистанцев вносят российские партнеры. Ранее мы писали о проекте компании "КамАЗ" по профессиональному обучению жителей республики.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0