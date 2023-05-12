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В Узбекистане локальные предприятия превратят в учебные центры для безработных

В Узбекистане локальные предприятия превратят в учебные центры для безработных

Как государство будет стимулировать предпринимателей, помогающих безработным жителям махаллей, рассказал на совещании президент Шавкат Мирзиёев.

2023-05-12T18:48+0500

2023-05-12T18:48+0500

2023-05-12T18:48+0500

узбекистан

ташкент

общество

совещание

шавкат мирзиёев

занятость населения

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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Местные предприятия в Узбекистане могут стать своеобразными учебными моноцентрами для местных жителей. Это должно стать одним из действенных способов по снижению безработицы и бедности.Эту и другие меры по обеспечению занятости и повышению уровня жизни населения обсудили в ходе совещания с участием президента Шавката Мирзиёева, которое состоялось 10 мая в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, в этом столичном районе расположена 51 махалля и зарегистрировано более 100 предпринимателей с высоким потенциалом. На основе договора за каждым предпринимателем закрепят безработные жители местных махаллей, а государство будет стимулировать предприятия обучать жителей востребованным профессиям и обеспечивать работой.Во время визита в Шайхантахурский район, Шавкат Мирзиёев познакомился с работой центра профессиональной ориентации, работающего в махалле Самарканд дарвоза. Центр обучает молодежь и женщин современным профессиям в области торговли, маркетинга, финансов и информационных технологий, а выпускникам поможет с трудоустройством.Серьезный вклад в обучение и трудоустройство узбекистанцев вносят российские партнеры. Ранее мы писали о проекте компании "КамАЗ" по профессиональному обучению жителей республики.

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