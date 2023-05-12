https://uz.sputniknews.ru/20230512/uzbekistan-soveshaniye-zanyatost-naseleniya-mirziyoyev-34882311.html
В Узбекистане локальные предприятия превратят в учебные центры для безработных
В Узбекистане локальные предприятия превратят в учебные центры для безработных
Как государство будет стимулировать предпринимателей, помогающих безработным жителям махаллей, рассказал на совещании президент Шавкат Мирзиёев.
2023-05-12T18:48+0500
2023-05-12T18:48+0500
2023-05-12T18:48+0500
узбекистан
ташкент
общество
совещание
шавкат мирзиёев
занятость населения
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ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Местные предприятия в Узбекистане могут стать своеобразными учебными моноцентрами для местных жителей. Это должно стать одним из действенных способов по снижению безработицы и бедности.Эту и другие меры по обеспечению занятости и повышению уровня жизни населения обсудили в ходе совещания с участием президента Шавката Мирзиёева, которое состоялось 10 мая в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.В частности, в этом столичном районе расположена 51 махалля и зарегистрировано более 100 предпринимателей с высоким потенциалом. На основе договора за каждым предпринимателем закрепят безработные жители местных махаллей, а государство будет стимулировать предприятия обучать жителей востребованным профессиям и обеспечивать работой.Во время визита в Шайхантахурский район, Шавкат Мирзиёев познакомился с работой центра профессиональной ориентации, работающего в махалле Самарканд дарвоза. Центр обучает молодежь и женщин современным профессиям в области торговли, маркетинга, финансов и информационных технологий, а выпускникам поможет с трудоустройством.Серьезный вклад в обучение и трудоустройство узбекистанцев вносят российские партнеры. Ранее мы писали о проекте компании "КамАЗ" по профессиональному обучению жителей республики.
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узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев совещание трудоустройство занятость населения снижение безработицы шайхантахурский район
узбекистан ташкент президент шавкат мирзиёев совещание трудоустройство занятость населения снижение безработицы шайхантахурский район
В Узбекистане локальные предприятия превратят в учебные центры для безработных
Как государство будет стимулировать предпринимателей, помогающих безработным жителям махаллей, рассказал на совещании президент Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 12 мая – Sputnik. Местные предприятия в Узбекистане могут стать своеобразными учебными моноцентрами для местных жителей. Это должно стать одним из действенных способов по снижению безработицы и бедности.
Эту и другие меры по обеспечению занятости и повышению уровня жизни населения обсудили в ходе совещания с участием президента Шавката Мирзиёева, которое состоялось 10 мая в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает
пресс-служба главы государства.
В частности, в этом столичном районе расположена 51 махалля и зарегистрировано более 100 предпринимателей с высоким потенциалом. На основе договора за каждым предпринимателем закрепят безработные жители местных махаллей, а государство будет стимулировать предприятия обучать жителей востребованным профессиям и обеспечивать работой.
"Это выгодно обеим сторонам, - сказал на совещании Шавкат Мирзиёев. - Сейчас многие предприниматели хотят расширить свою деятельность, всем нужны квалифицированные работники. Наша цель – пусть предприятия превращаются в практические моноцентры и готовят специалистов для сферы. Государство предоставит необходимую для этого инфраструктуру, финансовые, налоговые льготы".
Во время визита в Шайхантахурский район, Шавкат Мирзиёев познакомился с работой центра профессиональной ориентации, работающего в махалле Самарканд дарвоза. Центр обучает молодежь и женщин современным профессиям в области торговли, маркетинга, финансов и информационных технологий, а выпускникам поможет с трудоустройством.
Серьезный вклад в обучение и трудоустройство узбекистанцев вносят российские партнеры. Ранее мы писали о проекте компании "КамАЗ" по профессиональному обучению жителей республики.